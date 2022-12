La compañía Hollywood Records ha lanzado el álbum de “Avatar: The Way of Water”, disponible en todas las plataformas de streaming con música del compositor ganador al premio Grammy, Simon Franglen, la banda sonora de 22 pistas también incluye de manera exclusiva la canción original “Nothing is Lost (You Give Me Strength)” escrita e interpretada por The Weeknd, y producida por Swedish House Mafia junto con Simon Franglen.

“Avatar: The Way of Water” también estará disponible en vinilo a principios de 2023. Además, el Original Score se lanzará el martes 20 de diciembre e incluirá 11 pistas adicionales de la película que no están disponibles en la banda sonora original.

Franglen, quien trabajó con el compositor James Horner en la película original de “Avatar”, retomó donde Horner lo dejó después de su trágica muerte en 2015, pasando una gran parte de los últimos tres años componiendo la música incidental con duración de tres horas para “Avatar: The Way of Water”, viajando a Nueva Zelanda para colaborar con James Cameron. Franglen también fue responsable de la producción y composición adicional de la música utilizada en “Pandora-The World of Avatar”, que se estrenó en Walt Disney World en Florida en mayo de 2017 y está trabajando en la próxima secuela de “Avatar” que se lanzará en 2024.

Lista de canciones:

Hometree

Apertura de Songcord

La felicidad es simple

Una nueva estrella

Ataque al tren

Mascarillas sin mascarillas

Caminos convergentes

Rescate y pérdida

La familia es nuestra fortaleza

Santuario

En el agua

Asamblea de formación

El Camino del Agua

Donde cazan los hombres

Payakan

Poderoso Eywa

Amigos

Cala de los Ancestros

El regreso de Tulkun

La caza

Niños en peligro

Ataque Na'vi

Adiós al brazo

Eclipse

Malos padres

Pelea de cuchillos

Mundo al revés

De la oscuridad a la luz

Familia

Capítulo de Songcord

El árbol de los espíritus

The Songcord - Interpretada por Zoë Saldana

¿De qué trata “Avatar: The Way Of Water”?

Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, “Avatar: The Way of Water” comienza a contar la historia de la familia “Sully” (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los siguen, los extremos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan.

Dirigida por James Cameron, “Avatar: The Way of Water” está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi y Kate Winslet.

FS