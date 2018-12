"Arrolla" a Cuarón la triste realidad del Cruz Azul

Desde que realizó "Roma", Alfonso Cuarón dejó ver su afición por el Cruz Azul, y ayer domingo en su cuenta de Twitter el director subió una foto donde asegura que La Máquina Cementera iba a ser campeón como lo fue, pero el 1971.

Hoy, como en 1971 el ⁦@Cruz_Azul_FC⁩ va a ser el campeón de México, ¡Mucha suerte cementeros! pic.twitter.com/lticFIj5Iq — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) 16 de diciembre de 2018

Pero la realidad fue otra, nuevamente los Cementeros cayeron en una final con América, y con esto sumarían más de 21 años sin alzar el título de la Liga MX.

Por tal motivo al ganador de Oscar ("Gravity") y ahora nominado a los Globos de Oro ("Roma") como mejor director, le llovieron comentarios de burla por ser aficionado cementero.

Hasta el momento el director de "Niños del Hombre", "La Princesita", "Y Tu Mamá También" y "Harry Potter y el Prisionero de Azkaban", ha registrado 894 retweets y cuatro mil 643 me gusta. Pero Cuarón no ha hecho ningún comentario al respecto, pero los memes no han dejado de caer.

GC