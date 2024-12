Ariadne Díaz: 20 años de sueños

Ariadne Díaz regresó a la pantalla chica con el protagónico en “Papás por conveniencia”, la nueva telenovela de TelevisaUnivision producida por Rosy Ocampo.

En esta historia, Díaz interpreta a “Aidé”, una mujer de clase alta, inteligente y disciplinada, que es madre de los mellizos “Circe” y “Ulises”, y de “Scarlet”.

Dueña y fundadora de la empresa Maxiclick, “Aidé” enfrenta retos familiares y personales, especialmente con sus hijos, quienes buscan respuestas sobre la identidad de su verdadero padre.

El elenco de la telenovela está conformado por los actores: José Ron, África Zavala, Martín Ricca, María Chacón, Daniela Luján y Miguel Martínez. La producción se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas.

Con 20 años de carrera en los melodramas, Ariadne Díaz -nacida de Guadalajara- recordó, en entrevista con EL INFORMADOR, sus inicios y reflexionó sobre su trayectoria: “Justamente el 5 de enero del 2025 serán 20 años de que llegué a la Ciudad de México con la maleta llena de ilusiones, sin saber qué iba a pasar, pero con la esperanza de encontrar aquí algo que me entusiasmara, que me fuera bien, que encontrara amigos y que pudiera construir una carrera”.

Aunque ha disfrutado trabajar en telenovelas, Díaz confesó que necesita tiempo para descansar entre proyectos: “Más allá de los proyectos musicales que quiero y que están en el horizonte, procuro darme un espacio entre proyecto y proyecto por dos razones. Por un lado, porque son muchos meses de estar absorta en el trabajo, y por más que intentes equilibrar tu tiempo con la familia, siempre es complicado. La otra razón es que siento que está bien que el público también descanse y te extrañe, para que nos volvamos a ver con cariño”.

Sobre su experiencia en “Papás por conveniencia”, la actriz destacó la buena química del equipo: “Ha sido muy lindo. La verdad es que formamos un equipo muy padre, no sólo el elenco, sino todo el equipo de producción. Este es mi cuarto proyecto con Rosy Ocampo, y creo que a ella también le gusta mucho trabajar conmigo. Nos conocemos bien y eso hace que el trabajo fluya. A veces nos daba un ataque de risa en las escenas y costaba concentrarse, pero eso refleja lo bien que nos llevamos”.

Trabajar con la productora Rosy Ocampo ha sido una experiencia de respeto y profesionalismo para Díaz: “En su producción reina el respeto, y eso para mí es primordial. Me gusta trabajar con gente que, incluso en momentos de estrés, no pierde los estribos. Además, Rosy se toma la tarea de investigar qué quiere ver el público. Hace sesiones con distintos sectores de la población para saber qué historias interesan. Eso se refleja en el éxito de sus producciones”. Para Ariadne, las telenovelas tienen una particularidad especial en su conexión con el público: “Grabar una telenovela es como un maratón extremo. Son muchas locaciones y muchos estados de ánimo en un sólo día. Sin embargo, las novelas te dan una cercanía con la gente que otros formatos no ofrecen. Estás presente en sus casas mientras cocinan, hacen la tarea o lavan los platos. El cariño del público que ve telenovelas es muy particular y especial”.