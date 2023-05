Luego de las acusaciones que Joanna Vega-Biestro hiciera en contra de Arath de la Torre, el conductor vuelve a estar en medio de la polémica, ahora por un video que se ha filtrado en las redes sociales y en que se puede escuchar una acalorada discusión entre De la Torre y unos empleados del aeropuerto de Cancún.

"Arath de la Torre grosero en aeropuerto de Cancún. El señor llega tarde y todavía se pone al tiro", es el mensaje que se lee al pie de la grabación que fue publicada en TikTok, el pasado 26 de mayo.

Todo comenzó cuando el protagonista de "Amigas y rivales" llegó al mostrador de una de las aerolíneas por un problema que tuvo para abordar su vuelo, y es que, de acuerdo con lo empleados, Arath llegó tarde al abordaje por lo que tuvieron que cerrar las puertas y partir sin él; sin embargo, él alegaba que el vuelo había sido reportado con una demora: "Que no llegué tarde porque estaba demorado (el vuelo)", dice el actor.

Las cosas empezaron a subir de tono cuando una de las encargadas le dijo que estaba en un error, ya que el vuelo no estaba retrasado, causando así la furia de Arath, quien incluso aseguró que tomaría cartas en el asunto: "Entonces estoy loco, soy un imbécil, estoy estúpido, hagan lo que quieran, yo sé qué es lo que voy a hacer. No puede ser que me estén robando, que me estén cobrando haciéndome creer que llegué tarde. Es mi palabra contra la tuya, yo llegué temprano", expresó muy molesto el actor.

Después de algunos insultos, se oyó como un objeto cae, y un segundo empleado confrontó al presentador de "Hoy" por haberle arrojado un baucher: "¿Qué pasó? ¿Por qué me avientas las cosas? Me aventaste algo"; acto seguido Arath perdió control y amenazó al sujeto luego de que éste le advirtiera sus intenciones de cancelarle un segundo vuelo por su actitud grosera y prepotente: "¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?. Tú me cancelas el vuelo y te va a cargar, te lo digo en buena onda: ¿te me estás poniendo al pedo?’ ¿Me van a cancelar el vuelo? ¿Me están amenazando?”.

Aunque al final las cosas no pasaron a mayores y el actor terminó yéndose con su molestia, los usuarios reaccionaron ante las polémicas imágenes y hasta compararon al también comediante con otra figura muy escandalosa del medio del espectáculo: Alfredo Adame, pues aseguran que no sólo comparten sus problemas de ira, también reconocieron que su nombre ya es más conocido por estar en medio de pleitos y no por sus logros artísticos.

"¿Ya le quiere hacer competencia a Alfredo Adame?", "Alfredo Adame ya tiene suplente", "Y aquí Arath Adame", "¿Alfredo de la Torre o Arath Adame'… He ahí la cuestión", "Por favor que alguien le avise a Alfredo Adame qué le andan tirando el puesto y eso no es justo", "Arath de la Torre: El nuevo Alfredo Adame de la farándula", "¿Alfredo Adame eres tú?", "Un Adame más", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Además, reprobaron la actitud del famoso, quien cabe recordar se ha visto involucrado en confrontaciones con algunos compañeros, además de con el público lo que lo ha llevado a restringir sus comentarios en las redes sociales.

Arath de la Torre reacciona a nuevo escándalo

Tanto el video de TikTok como las críticas y los comentarios en su contra no tardaron en llegar hasta los ojos y los oídos del actor de Televisa, y no dudó en salir en su defensa y asegurar que lo que se puede ver en redes no es la única versión de la historia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, De la Torre compartió una fotografía en la que hace una reflexión: "Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres, tu reputación lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti, no es tu problema", se lee.

MF