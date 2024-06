Christian Nodal y Carolina Ross sostuvieron una cordial amistad por mucho tiempo. Recordemos que, incluso, la cantante fue invitada por el propio intérprete de ‘Botella tras botella’ para que le abriera varias conciertos en Estados Unidos, pero ahora todo apunta a que dicho vínculo se habría fracturado y los internautas no han dudado en relacionarlo con Ángela Aguilar , la nueva pareja del cantautor sonorense.

En una entrevista que la periodista Érika González le realizó a Ross, se le preguntó a la joven si sabía la razón por la que Nodal la había dejado de seguir en Instagram, a lo que ella no tuvo conflicto en contestar que no se había dado cuenta hasta que se lo hicieron ver:

“Es que yo no me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía, y yo dije ‘ah, pues pasó algo’, y ya”, explicó.

Ante esta respuesta, Érika optó por intentar ahondar en el caso , pero Carolina decidió no avanzar más:

“¿Para qué averigua uno? Yo me quedo con la buena imagen de que me invitó a cantar con él en Las Vegas, me invitó a su Auditorio Nacional, al Auditorio Telmex en Guadalajara… Ha sido un buen amigo. El hecho de que me comparta su escenario no lo hace cualquiera, y yo creo que así está bien. Yo tengo esa imagen de él”, agregó.

De la misma manera, aseguró que las redes sociales a veces son una fachada.

Al preguntársele sobre lo que opina con respecto a la relación de Nodal y Ángela, esto respondió:

“Pues nada. La verdad es que cada quien toma sus decisiones, y pues uno no debe de andarse metiendo”.

Aunque con estas respuestas Ross estaría desmintiendo algún problema con Nodal, lo cierto es que muchos internautas sugieren que Ángela se habría puesto celosa de Carolina por la amistad que esta compartía con el cantante, y que por eso le habría pedido que la eliminara de sus redes, mientras que otras teorías apuntan a que todo se debería a que ahora ella le estaría abriendo varias fechas a Carín León, con quien Nodal no mantiene una buena relación.