Andrés Morales y Lucas González, mejor conocidos como Andy & Lucas, están de regreso con nueva música. Aunque nunca se habían ido, sólo dejaron de tener presencia en México; sin embargo, tras 15 años de trayectoria, han vuelto a poner los ojos en nuestro país y esperan venir de promoción entre septiembre y octubre del 2018. Si bien “Son de amores” los colocó en el gusto del público, su carrera ha evolucionado y ahora presentan nueva música, su más reciente álbum se llama “Nueva vida” y están promoviendo el primer single “Para que bailes conmigo” a dueto con Dr. Bellido.

En entrevista desde España, conversa Lucas sobre esta oportunidad de volver a reconectar con la gente de México ahora que son artistas independientes y que deciden cómo quieren llevar su carrera. “Este es un país muy musical de grandes figuras, así que nada más tenemos palabras de agradecimiento y de piropo para vuestra tierra. Llevamos casi 15 años sin aparecer por allá, estuvimos en una multinacional durante bastantes años y estamos apenados porque creemos que nuestra música puede ser muy internacional, ahora somos libres y estamos retomando nuestra carrera por distintos países latinoamericanos y Dios quiera que poco a poco nos vayan conociendo y poniendo cara”.

Destaca Lucas que a finales de año que viene sería muy prematuro hacer conciertos, pero tampoco lo descartan, “particularmente nosotros queremos ir pasito a pasito, de verdad lo que queremos es que se nos vaya conociendo, hacer entrevistas, ir a las televisoras y si hay que ir varias veces, lo intentaremos, ojalá que entremos (en el gusto musical) a la primera, que con la canción que lleguemos anotemos un pelotazo, pero bueno, nuestra idea es poco a poco, cuando llegué la promoción sí haríamos show en salita”.

En esta nueva etapa de su música y específicamente para este nuevo álbum, Lucas hizo todas las canciones de “Nueva vida”. “Ahora somos bastante libres y podemos dar los pasos que queramos en nuestra carrera, claro que hay que trabajar aún más y hay que hacer una inversión importante, es cierto que podemos ver el éxito de este disco. Nosotros con el tema que hemos sacado como sencillo, sinceramente hemos sido un poco atrevidos, no hemos querido traicionar a nuestro público, porque seguimos teniendo la esencia de Andy & Lucas, pero hemos sido valientes porque el mundo sigue girando y queremos seguir girando con él; el resto del disco se asemeja mucho a lo que hemos hecho anteriormente”.

Señala que hacía tiempo que no le tocaba producir todo el disco, pero quedó muy contento con el resultado. En las letras hay temas sociales, y otras que apelan al proceso particular de la vida, “lógicamente van madurando con el paso del tiempo, porque es cierto que es lógico que nosotros nos hacemos mayores y ahora utilizamos palabras que no decíamos con 20 años, pero sí con 30”.