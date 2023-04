Andrés García había anunciado que sentía a la muerte cerca

La tarde de este martes se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Andrés García, que a sus 81 años se destacó por haber filmado más de 90 películas y por participar en más de 20 telenovelas.

Aunque se desconoce a ciencia cierta la causa de su muerte, se sabe que vivía con secuelas de la cirrosis hepática que padecía.

A lo largo de sus más de 40 años de carrera, Andrés estuvo rodeado de polémicas y rumores; pues al ser uno de los rostros más apuestos de la televisión, se le llegó a relacionar con Maribel Guardia, con quien compartió créditos en la película "Pedro Navaja".

No obstante, fue ella misma quien lo desmintió en una entrevista para el programa de Telemundo, "LMC", asegurando que la relación entre ambos fue meramente de amistad y trabajo.

Otro escándalo con el que se le relacionó es acerca del paradero de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, ya que, en su momento, tanto Andrés como "El Sol" fueron muy cercanos, llegando a tener un vínculo parecido al de padre e hijo.

En diversas ocasiones, el actor aseguró tenerle cariño a Luismi como si fuera su hijo y aseguraba que el cantante también lo llegó a apreciar como un padre. No obstante, se distanciaron porque, según las palabras de García, a Micky se le subió la fama y eso no le pareció.

Durante una entrevista con el presentador Yordi Rosado, el actor dijo que a sus 80 años presentía su muerte, a pesar de haber tenido tantas experiencias de alto riesgo a lo largo de su vida. Incluso mencionó que ya le había externado esa inquietud a su esposa Margarita Portillo, pero a ella no le gustaba hablar del tema.

¿Tenía miedo a la muerte?

Cuando el también locutor le preguntó si le daba miedo la muerte, Andrés contestó que no estaba seguro; pero que lo presentía: "Yo siento la muerte cerca, y la he tenido cerca mucho tiempo, porque me he jugado la vida muchas veces", dijo.

Por lo que Yordi procedió a recordar la vez que lo habían atacado unos tiburones y él contestó que también una vez se cayó de un helicóptero, además de que había recibido, en más de una ocasión, amenazas de muerte.

"Me han mandado a matar tres o cuatro veces […], pero yo pienso en la muerte mucho, pienso en ella mucho porque creo que la tengo cerca y mi mujer me dice que no hable de eso, siento que la tengo cerca; pero uno no se muere cuando quiere, sino cuando Dios dice", señaló.

Casi al final del video, el actor dijo que ya no se sentía cómodo, puesto que ya tenía muchos dolores en todo su cuerpo. Además, dijo que el dolor no sólo era físico sino emocional porque le pesaba no poder hacer las actividades que antes hacía sin que se lastimara la espalda.

"Me siento de la chin…No puedo caminar bien, me duele todo, tengo 10 tornillos en la espalda y dos placas de titanio, no puedo hacer ejercicio, me voy quedando delgado y no estoy cómodo", comentó.

Cabe destacar que dicha plática entre ambos, fue hace un año y hasta el día de hoy tiene más de 100 mil reproducciones.

