Andrés García no sólo ganó fama como galán de cine y televisión, también por ser un eterno enamoradizo de las mujeres. Sólo tuvo cuatro matrimonios, pero siempre fue infiel, ya que entraba de una relación a otra incluso casado.

“Era una locura el enamoramiento que a mí me daba por las mujeres (…), soy muy fácil, (son) una maravilla (las mujeres)”, dijo el también productor en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino.

Su fama de mujeriego siguió aún después de los 50 años y lo llevó a ponerse la famosa bombita, la cual, dijo en una entrevista, tuvo que cambiarse tres veces debido al uso continuo que le daba.

Desde antes de ingresar al mundo del espectáculo, Andrés García ya tenía un historial conquistando el corazón de las mujeres e incluso confesó que fue muy precoz porque desde muy joven empezó a tener novias y encuentros amorosos.

“Yo recuerdo que empecé a contar desde como los 12 años porque fui un niño precoz y era alto para mi edad, y hasta los 18, 19 años, estuve contando las mujeres con las que había hecho el amor y andaba por las 600 y pico, 800, no me acuerdo”, dijo el actor a Gustavo Adolfo Infante.

Durante toda su vida aseguró que se enamoró como 140 veces, aunque sólo 10 fueron los amores de su vida o creyó que lo eran, pero todas sus relaciones se terminaban debido a que no era fiel y se involucraba con más mujeres.

"Muy hermosas, muy encantadoras. Me casé con varias de ellas y con otras no me casé porque estaba ya casado, pero vivía con ellas”, dijo en El minuto que cambió mi destino y reveló que vivió con 16 mujeres diferentes.

Con el porte y aspecto físico que tenía, en el mundo del espectáculo continuó con su conquista de mujeres y tuvo tórridos romances con varias famosas como Carmen Campuzano, Sonia Infante, Anel Noreña ¿y Lin May y María Félix?

Sus romances con famosas

Tras su debut en el cine, Andrés García se convirtió en el galán de la pantalla grande y luego de la televisión e incluso fue considerado un símbolo sexual. Estos son los romances que tuvo con famosas del medio artístico.

Carmen Campuzano

Carmen Campuzano y Andrés García tuvieron una intensa relación e incluso el actor confesó que la modelo fue “un gran amor” en su vida y que conservaba los buenos recuerdos de su noviazgo.

“Carmen fue un gran amor, efectivamente. Así es. Fue un amor muy intenso, muy pasional, muy interesante. Fue uno de los grandes amores de mi vida”, dijo en una entrevista.

La modelo Carmen Campuzano y 'La Tigresa' también tuvieron relaciones con Andrés García.

Mientras que la modelo le dijo en 2018 a Gustavo Adolfo Infante que Andrés García fue muy importante en su vida y que había sido “flechazo a primera vista”.

Anel Noreña

Andrés García reveló que tuvo un romance con Anel Noreña, sin embargo, debido a su fama de Don Juan, ella decidió terminar la relación y en su lugar le pidió que la hiciera de cupido con José José.

“(Ella me dijo) 'Mira papacito, tú tienes cientos de mujeres, y la paso muy bien contigo, pero yo quiero un hombre para mí. Ayúdame. Yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo que me interesa y que yo sé que lo voy a agarrar y que me voy a casar con él'.

“¿Quién de mis amigos es?, le preguntó y ella le respondió 'José, por derecho me lo dijo'. Y José estaba empezando a darse a conocer, no se crean que era el José millonario, estaba empezando a cantar, a ganar dinero y le dije ‘Cómo no’”, dijo el actor a sus seguidores en YouTube.

Isela Vega

Tras la muerte de Isela Vega en marzo de 2021, Andrés García reveló que en su juventud la actriz y él fueron pareja, aunque al final quedaron como amigos.

“Tuvimos nuestros acercamientos, digamos, y luego quedamos como amigos para toda la vida”, comentó en una entrevista.

Irma Serrano

Andrés García se declaró un eterno enamorado de las mujeres e Irma Serrano formó parte de las famosas que tuvieron una relación o estuvieron relacionadas con el actor.

Ante la pregunta de uno de sus seguidores en TikTok, García confesó que sí estuvo vinculado a "La Tigresa e incluso reveló parte de lo vivido con ella y que se quedó en su casa 15 días.

“Lo que no hubo fue mucho sexo, a mí me entretenía Irma, me caía muy bien, era entretenida y me hacía reír mucho. Ella hasta incluso me lo reclamó. En buena onda, yo me dormía comiendo palomitas de maíz y en la cama. Me decía: ‘bueno cabrón, yo te traigo a la cama para coger y tú te duermes’; es que me entretenía hablar más con ella y sí, tuvimos algo de sexo, pero no mucho”, narró.

¿Andrés García tuvo un romance con Lyn May?

Mucho se ha especulado si Andrés García tuvo un romance con Lyn May o algún encuentro con la famosa vedette, pero, aunque el actor confesó que se atraían, no tuvieron ningún acercamiento ya que tenía una relación con su hermana.

"Nos atraíamos, pero resulta que yo andaba con su hermana, una hermana joven, muy bonita. Era una vedette impresionantemente bella y entonces yo no quería perder ésta (a la hermana de Lyn May) porque las mujeres se platican todo y te lo echan en cara, entonces me hice a un lado y me aguanté las ganas”, dijo en la entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo para El minuto que cambió mi destino.

¿María Félix fue novia de Andrés García?

La fama de mujeriego de Andrés García ha llevado a que se le relacione con varias famosas como María Félix, "La Doña", sin embargo, él mismo dijo que sólo era su “gran amiga”, aunque confesó que sí sentían una gran atracción y se gustaban.

Andrés García confesó que María Félix lo atraía mucho. ESPECIAL

"La Doña y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho, y siempre tuvimos ganas el uno del otro. A mí me dio pena porque a ella le valía madres, ella estaba con su marido, se paraba y venía y me agarraba, me abrazaba y me apapachaba, y no paraba de apapacharme y besarme y me daba pena.

"Me tocó con varios maridos encontrarme con ella y a ratos me daba pena porque se olvidaba de ellos, se venía a darme abrazos y el otro sentado allá solo. Pero era una gran mujer, una gran señora, era un encanto de mujer, con un atractivo maravilloso, aunque ella era un poco mayor que yo eso no importaba para que yo sintiera una gran atracción hacia ella", confesó a sus seguidores de YouTube.

Andrés García y sus cuatro matrimonios

Andrés García sólo se casó cuatro veces, aunque ello no le impidió seguir relacionándose con más mujeres e incluso vivir con ellas.

El actor reconoció en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que se precipitó respecto a los matrimonios. Aquí te decimos cuáles son las mujeres que llegaron con él al altar.

Sandra Vale

La primera esposa de Andrés García fue Sandra Vale, con quien se casó en 1967. La conoció en su época de juventud en el hotel Hilton, ahora Emporio, en Acapulco, Guerrero.

Tras verla en la playa comenzaron a salir y a los ocho días decidieron casarse. El actor y Sandra Vale se dieron el “sí” en una lancha de buceo. Con ella, Andrés García procreó dos hijos: Andrés Jr. y Leonardo García.

Sin embargo, aproximadamente a los dos años del nacimiento de Leonardo García se divorciaron.

María Fernanda Ampudia

Andrés García volvió a casarse en 1974. Su segunda esposa fue María Fernanda Ampudia, con quien tuvo una hija: Andrea García, quien es actriz y conductora.

Andrea García es hija de María Fernanda Ampudia y Andrés García. ESPECIAL

Andrea García actualmente vive en Estados Unidos con su hija y nieta de Andrés García.

Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante

Tras dos matrimonios fallidos, Andrés García no perdió la esperanza y de nuevo dio el “sí" ahora de la mano de Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante, con quien se casó en 1984.

Conoció a la también actriz cuando aún estaba casada con el productor y empresario Gustavo Alatriste y aseguró que desde ese momento habían “hecho clic” sin haberse podido acercar mucho.

Tras su divorcio, una vez se encontraron en Periférico y se saludaron, pero fue en una fiesta a la que ambos acudieron en la que pudieron platicar y ahí surgió el romance.

“Me dice a las dos de la mañana, ‘acompáñame a mi casa, llévame a mi casa’ (..) y ahí ya nos damos el agarrón”, recordó Andrés García en El minuto que cambió mi destino.

“Ya cuando nos casamos, que nos casamos en Los Ángeles si mal no recuerdo, me dice Sonia: ‘tú sabes que aquella vez que nos vimos en el Periférico que te saludé, ese día decidí casarme contigo’”, agregó.

Tras 12 años de matrimonio, decidieron divorciarse. La razón, dijo, Andrés García, fue por el carácter de ambos que era muy fuerte, además de la infidelidad del actor.

Margarita Portillo

En el 2000, Andrés García inició una relación con Margarita Portillo con quien finalmente se casó en 2011, con lo que se convirtió en su cuarta y última esposa.

En 2020 la pareja anunció que se divorciaría, sin embargo, Andrés García dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que ella no deseaba hacerlo, por lo que decidieron continuar con sus vidas cada quien en su casa, pero se seguían hablando y apoyando.

“Ella me hizo saber que no quiere divorciarse, ella tiene su casa, vive en su casa, nos hablamos dos veces al día por lo menos, pero cada cual en su casa y cada quien hace su vida.

“Es su decisión no querer divorciarse, ‘yo haré mi vida y tú harás tu vida y tranquilo’, pero nos seguimos hablando, nos seguimos apoyando en lo que se pueda”, dijo en la entrevista realizada en 2021.

CR