Vistió el traje de “Pedro Navaja”, vivió las aventuras de “Chanoc” y se lució en “La sonrisa del diablo”. El histrión Andrés García, uno de los máximos galanes de la televisión mexicana, murió ayer a los 81 años.

Las causas del deceso no fueron dadas a conocer; sin embargo, era del dominio público que desde hace varios años había sido diagnosticado con cirrosis hepática.

La noticia del fallecimiento la compartió su hoy viuda Margarita Portillo en el Instagram oficial del actor, donde publicó: “Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que mi esposo, Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús. Andrés recibió una transfusión el domingo 2 de abril, en el Hospital Santa Lucía. El mismo domingo regresamos a casa pero su cuerpecito ya estaba muy cansado. Recibió la extremaunción el día lunes 3 de abril estando yo a su lado. Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios. Andrés abandonó este plano terrenal a las 15:07 horas”.

Agregó que su cuerpo será velado en su casa a partir de hoy 5 de abril, a las 09:00 horas, en la calle Urracas No. 20 del Fraccionamiento Costa Brava del puerto de Acapulco.

Andrés García nació el 24 de mayo de 1941, en República Dominicana; era hijo de exiliados de la Guerra Civil española. Cabe señalar que la familia se asentó en México donde se nacionalizaron y vivieron en Acapulco, ciudad donde ayer falleció el actor.

El actor siempre supo cómo aprovechar su galanura. Al principio de su carrera quería ser médico, pero terminó siendo vendedor de cafeteras, luego buzo y finalmente actor.

En su canal de YouTube, el histrión compartió que para su funeral le gustaría que tocaran dos canciones: “Amor Eterno”, de Juan Gabriel, y “Casquillos de cuerno” de Germán Lizárraga.

Los famosos lo despiden

La primera en reaccionar a la muerte de Andrés García fue la actriz y cantante Anahí, quien a través de sus redes sociales dedicó un sentido mensaje a la memoria del actor: “No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés”, escribió.

La influencer Karely Ruiz también se despidió del actor mexicano Andrés García y compartió una foto con él en redes sociales: “Agradecida de haber coincidido en esta vida contigo, Andrés García”.

La actriz Angélica María publicó: “ANDRÉS GARCÍA 1941-2023 In-Memoriam. El eterno galán del cine y la televisión”.

Por su parte, Lucía Méndez le dedicó el siguiente mensaje: “Descansa en Paz #andrésgarcía nuestras oraciones están contigo y con tu familia, un gran actor, gran amigo que se nos adelantó pero nuestro cariño hoy y siempre estará contigo”.

Finalmente, Roberto Palazuelos también le dedicó algunas palabras en sus redes sociales: “Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, a miles de kilómetros de México, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor alguien a quien quise como un padre… Estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería. Desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quería sus bienes lo alejó de mí y de sus hijos. Siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar”.

Más allá de la cirrosis hepática

En su etapa como youtuber, desde 2020, el actor habló con sus seguidores sobre el deterioro de su salud: “Estoy pagando el precio de la vida aventurera, agitada y violenta que he llevado y me duele todo”, dijo García durante un video de su canal.

El histrión a lo largo de su vida se enfrentó a más de un reto crítico. En los 90 le diagnosticaron leucemia, una enfermedad de la sangre con la que luchó al menos tres veces, esto fue a causa de haber consumido por varios años una sustancia llamada “Tegretol”, que sin saberlo, está diagnosticada para el tratamiento de epilepsia, pero él la tomaba para controlar de forma inmediata su mal humor en los sets de filmación y los escenarios de teatro.

Por esta razón constantemente recibía donaciones de sangre, que a veces le era difícil conseguir pues era tipo ORH-.

Además, su esposa Margarita Portillo detalló en una entrevista televisiva a finales del 2021 que el actor enfrentó una condición en la médula espinal y en 2016 se sometió a una operación en la que le colocaron tornillos en la espalda tras un accidente en un auto de carreras, en el que se lastimó la columna y se le paralizó gran parte del cuerpo.

En 1994 también superó un cáncer de próstata que pensó que lo derrumbaría después de haberse sometido a radiación nuclear para combatirlo.

Fue una de sus últimas crisis de salud lo que lo hizo compartir una reflexión con sus seguidores más jóvenes, a quienes recomendó no abusar del alcohol porque la cirrosis hepática que a él le provocó esta conducta fue muy dolorosa en el final de sus días.

Figura de los escenarios

Andrés García debutó en el cine a los 26 años en la cinta “Chanoc”; a ese filme le siguieron cintas donde se consolidó como el sex symbol de la época. En total participó en 73 películas, 24 producciones de televisión y cuatro obras de teatro. En la década de 1970, comenzó su carrera en televisión. En sus últimos años, García publicaba videos en su canal de YouTube, Andrés García TV.

Escena de la cinta “Tintorera” (1977). ESPECIAL

Cintas más destacadas

1. “Chanoc” (1967).

2. “Tintorera” (1977).

3. “Pedro Navaja” (1984).

4. “Toña machetes” (1985).

5. “Asesino nocturno” (1987).

6. “Noi Siamo Angeli” (1996).

7. “Puppet” (1999).

8. “Señales de ruta” (2000).

9. “King of Texas” (2002).

10. “La última noche” (2005).

Programas relevantes de Televisión

1. “La sonrisa del diablo” (1970).

2. “Velo de novia” (1971).

3. “El carruaje” (1972).

4. “Ana del aire”(1974).

5. “El privilegio de amar” (1998-1999).

6. “Mujeres engañadas” (1999-2000).

7. “Los simuladores” (2006).

8. “Cuéntame cómo pasó” (2007-2008).

9. “El Pantera” (2007-2008).

10. “Hay alguien ahí” (2010).

Obras de teatro

1. “La muchacha sin retorno” (2008).

2. “Perfume de gardenias” (2011).

3. “Tres parejas disparejas” (2014).

4. “La leyenda” (2015).

Eterno enamorado de las mujeres

Andrés estuvo casado en cuatro ocasiones. Cuando filmó “Chanoc” conoció a su primera esposa Sandra Vale, una estadounidense que estaba de viaje en Acapulco festejando su despedida de soltera; sin embargo, no volvió con su prometido, sino que se casó con Andrés a los 17 días de conocerlo y juntos tuvieron dos hijos: Andrés Jr. y Leonardo.

En 1974 contrajo matrimonio con Fernanda Ampudia, con quien tuvo a su hija Andrea. En 1984 se casó con la actriz Sonia Infante. Su última esposa fue Margarita Portillo, con quien contrajo matrimonio en 2011. Entre los romances públicos que tuvo el actor está el que vivió con la modelo mexicana Carmen Campuzano, y con las actrices Anel Noreña, Isela Vega e Irma Serrano.

¿Cómo repartirán la herencia del actor?

Andrés fue toda una celebridad en el mundo de la actuación, había incursionado en las redes sociales desde hace tiempo. Su cuenta de Instagram tiene ciento dos mil seguidores y habrá que ver si la sigue administrando su familia como una forma de homenaje. Pero un detalle importante que surge ahora es el destino de su fortuna.

Se calcula, según el sitio Celebrity Net Worth que el patrimonio de Andrés García ronda los 10 millones de dólares, equivalentes a más de 203 millones de pesos mexicanos. El sitio Emerge Social, no obstante, calculó en 2021 la fortuna, en 20 millones de dólares.

Si bien estaba alejado de la televisión desde hace años, en su época dorada invirtió en propiedades de lujo, aunque algunas debió venderlas, por lo que las estimaciones no son del todo precisas.

El propio Andrés García había contado que sus herederos serían su cuarta esposa Margarita y su hermana Rosa María luego de haber modificado el testamento. Es que había una versión anterior en la que aparecían sus hijos Andrés y Leonardo, además de Sandra Vale, madre de sus hijos.

También estaba el amigo de Andrés García, Roberto Palazuelos, a quien consideraba un hijo más y quien había revelado que el actor lo había nombrado como heredero de parte de su fortuna. Sin embargo, luego tuvieron diferencias por lo que el testamento fue modificado.

No hay detalles todavía sobre el inventario de los bienes definitivos que serán parte de la herencia ni cómo se hará el reparto entre los mencionados en el testamento.

El actor posa desde su casa en Acapulco, una de las propiedades que entrará en la repartición de la herencia. EL UNIVERSAL

