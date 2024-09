Andrés Cooking estrenará en ViX el reality "Lucha de antojos"

El próximo jueves 19 de septiembre se estrena en la plataforma de ViX, la primera temporada de “Lucha de antojos”, la cual es conducida por el actor, empresario e influencer gastronómico, Andrés de Oliveira mejor conocido como “Andrés Cooking”.

El reality show presenta a ocho chefs de alto nivel, quienes cambiarán sus lujosas cocinas por carritos callejeros para preparar su mejor versión de un plato icónico de la cocina popular. Ellos intentarán conquistar la calle y demostrar su destreza ante la multitud, para determinar quién puede satisfacer los antojos callejeros con maestría. El desafío aumentará cuando sean juzgados por “Sommeliers de la garnacha”: la gente que come día a día en puestos de la calle.

Los participantes son los reconocidos chefs mexicanos Anna Ruiz, Alexis Ayala, Alexander Suastegui, Chris Dommit, Diego Niño, Emmanuel Prieto, Josefina López y Mariano Torre Hutt. Y la competencia no solo es por el honor de ser reconocido como el mejor creador de antojos, sino también por la oportunidad de desafiar a los “Patrones”: los legendarios titanes de la comida callejera. Estos maestros de las calles representan la cúspide de la gastronomía callejera, y solo aquel que pueda impresionarlos con su creatividad y habilidad tendrá la oportunidad de enfrentarlos.

En cada desafío de “Lucha de antojos”, los chefs comprarán sus insumos en el tradicional Mercado de San Juan y tendrán como cocina, algunos de los lugares más pintorescos de la Ciudad de México como Plaza Santo Domingo, Santa María la Ribera, Barrio de la Romita y Plaza San Jacinto. Aquí se descubrirá quién es el mejor chef entre los ocho y qué es lo que realmente prefiere la gente: la tradición y los sabores de los chefs callejeros o la técnica y el conocimiento gastronómico de los participantes. La serie producida por VICE Studios LatAm ofrece no solo una competencia culinaria, sino que también celebra la rica cultura de la comida callejera de México y de los cocineros que la mantienen viva.

“Estoy muy emocionado porque todavía no he visto el producto terminado. Yo grabé el programa e hicimos muchas sesiones de postproducción, por lo que estoy muy contento de ver el resultado en su gran esplendor y de ver cuál es la reacción de la gente sobre este programa que me parece tan diferente, es un reality de cocina que no es convencional”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR, Andrés. De hecho en el primer episodio los expertos chefs tendrán que hacer su mejor versión de los emblemáticos tacos al pastor que son tan populares e insignia de la Ciudad de México.

“Este es un show que lo hicimos con mucho cariño. En ese episodio de los tacos al pastor comenzamos a grabar por la mañana y a mitad de la tarde nos cayó una lluvia torrencial y tuvimos que parar la producción durante unas cuatro horas aproximadamente porque no íbamos a volver a tener la opción de esta locación, así que nos quedamos grabando hasta las 03:00 de la mañana, así que ese episodio en términos de producción, se hizo con sudor y lágrimas”. Además, refiere Andrés que dentro del mundo de garnachas que tiene México, los tacos al pastor son sus favoritos.

Sobre qué opina de los sabores de la comida callejera mexicana, señala que está completamente enamorado de las garnachas. “Me parece increíble la variedad de comida que está disponible en la calle y la cual es muy buena, con un sazón casero de gente que lleva haciendo esto muchísimos años y que ha perfeccionado estas recetas al punto de que lo hacen ver fácil, pero cuando tratas de replicar, como fue el caso de los chefs, te das cuenta de que no, que es un arte lo que la gente hace en la calle. También tengo un poco de envidia de quienes viven en México porque tienen estas garnachas disponibles todo el tiempo y a mí me encantaría poderlas tener aquí en Estados Unidos, pero bueno, no se puede”.

Reconoce además que la comida callejera es parte de la cultura e idiosincrasia de cada país. “Yo crecí en Venezuela y efectivamente, la comida callejera es parte de la cultura y es parte de la rutina de mucha gente en nuestros países y ha logrado que recetas clásicas se vuelvan populares”, finaliza.

Te puede interesar: Karol G pone a bailar merengue a Taylor Swift en los VMAs (VIDEO)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB