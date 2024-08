Andrea Legarreta critica a Shanik Berman tras salir de LCDLFM

La salida de Shanik Berman en La Casa de los Famosos México está dando mucho de qué hablar, principalmente en el programa Hoy, donde Andrea Legarreta arremetió en contra de la periodista y opinó acerca de su salida del reality.

Luego de que se diera a conocer que Shanik era una de las favoritas para ganar el programa, poco duró el apoyo del público, esto debido a que muchos cuestionaron la deslealtad de la comunicadora con los compañeros de su equipo, además de que fue utilizada por el cuarto tierra para sacarla del juego.

Aunque sorpresivamente no solo el público sintió desagrado hacia Berman, también su colega Andrea Legarreta mostró su opinión en contra de la también locutora.

Fue durante la emisión del matutino de Televisa de este lunes 5 de agosto, que la también actriz se pronunció en contra de la periodista de espectáculos.

La presentadora estelar del programa Hoy destacó que Shanik pasó de ser la más “amada” a convertirse en la integrante menos apoyada por el público en la gala de eliminación en la que el lugar de Karime Pindter, Arath de la Torre y Gala Montes, también estaban en juego.

No obstante, durante el bloque del programa, la conductora del matutino se encargó de aclarar sus razones y dijo que no tendrá reparo en decírselo en cuanto la vea en las instalaciones del programa.

“De ser la más amada, la que pintaba para ganar… de pronto el ser víctima, el traicionar a la gente y el estar todo el tiempo llorando… decir todo el tiempo te amo, te amo y salir y decirle a alguien que no te hizo nada ¡Te odio! fue verdaderamente… decepcionante”. Andrea también se dedicó a defender a Arath de la Torre, pues en su opinión el también conductor fue la única persona que no fue desleal a la periodista, pues asegura que ha sido el más frontal dentro de la casa.

“Su esposo que es un encanto que le dice: ‘Arath te traicionó’. No, no la traicionó, nunca de los más frontales en esa casa ha sido Arath, o sea con todos…” externó con evidente molestia la conductora de TV.

Por su parte, Galilea Montijo, debido a que es la conductora estelar del reality show del que fue expulsada Shanik Berman, indicó que no mencionaría nada ni opinaría. Sin embargo, no es porque no quiera, sino porque tiene prohibido entrar en ese tipo de debates de opinión.

SM