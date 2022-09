Luego de que Ana Claudia Talancón acudiera a la premier de su película "Soy tu fan", visiblemente extasiada, los medios de comunicación presentes en la alfombra roja dedujeron que la actriz estaba pasada de copas, de hecho, no es la primera vez que Ana Claudia atraviesa por polémicas con el alcohol.

Sin embargo, ella respondió ante el hecho al programa "Ventaneando" donde dio una entrevista con su compañero de reparto, Martín Altomaro, destacando la actriz que solo se trató de su emoción desbordada por este proyecto tan esperado por el público.

"Lo sacaron totalmente de proporción, me sentí emocionada. Yo estaba desbordada de haber esperado 10 años por el estreno de esta película maravillosa. Aparte he tenido solo una semana libre todo el año... ¿quién no se va a emocionar como loca para el estreno de la película? Aparte que nos quedó increíble… así que yo feliz de la vida, además porque vi la respuesta del público y sé que a la gente le va a encantar".

La película "Soy tu fan" que retoma la trama 10 años después está disponible en salas de cine a partir de este jueves 8 de septiembre y luego podrá verse en la plataforma Star+.

TAMBIÉN LEE: Santa Fe Klan y otros famosos que han tenido problemas con la policía

MF