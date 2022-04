Amber Heard: Recuerdan fugaz noviazgo entre la actriz y Valentino Lanús

Ante las nuevas revelaciones y acusaciones que siguen saliendo a la luz durante el juicio que protagonizan Amber Heard y Johnny Depp, el público ha recordado cuando la actriz tuvo un noviazgo con el actor mexicano Valentino Lanús, quienes hace 16 años mantuvieron una relación sentimental que duró aproximadamente 10 meses.

Para saber: Médico de Johnny Depp dice que encontró su dedo en la escena de una pelea

Actualmente, Amber Heard enfrenta una demanda de su ex esposo Johnny Depp, quien actuó legalmente desde hace poco más de una semana para que su ex pareja pague hasta 50 millones de dólares por las supuestas mentiras que publicó en una columna en The Washington Post, tras su divorcio en 2018, exponiendo que fue víctima de violencia doméstica por parte de la estrella de “Piratas del Caribe”; en el juicio, las defensas legales de ambos actores han compartido testimonios sobre agresiones físicas, infidelidades y conductas erráticas derivadas de consumo de drogas y alcohol.

Si bien en redes sociales ha sido más notorio el apoyo a Johnny Depp, el nombre de Amber Heard también se ha mantenido en las tendencias más comentadas por los fans que consideran que la actriz miente y ha mostrado indiferencia y gestos de burla ante los testimonios que ex trabajadores y conocidos de la pareja que posicionan a Amber como la verdadera agresora de la relación.

Aunado a esto, las redes sociales vuelven a posicionar a Amber entre las búsquedas de los internautas que tratan de localizar las fotografías que demuestran que tuvo una relación con el mexicano Valentino Lanús, cuando ella comenzaba su carrera en la actuación y él ya era un histrión reconocido principalmente por los melodramas juveniles de México como “Primer amor… a mil por hora”

De acuerdo al repaso que han hecho los internautas, Amber Heard tenía 20 años de edad cuando conoció a Valentino Lanús, quien en ese entonces tenía 31 años; aunque la relación fue discreta, ha trascendido que el noviazgo era bastante formal, pues incluso el mexicano habría propuesto matrimonio a la hoy protagonista de “Aquaman” de la franquicia de DC.

Las fotografías que circulan de Valentino Lanús y Amber Heard muestran a la entonces pareja bastante cercana, casi siempre abrazados y sonrientes entre sí, tras conocerse pos amigos en común en 2006. En las imágenes se da cuenta que Amber tuvo bastante visitas en México, pues hay una en la que es abrazada por Lanús teniendo como fondo el ruedo de una plaza de toros con publicidad mexicana.

Como olvidar cuando Amber Heard y Valentino Lanús fueron novios.

Ella apenas iba empezando, y él ya era famoso en México con las telenovelas, duraron unos 10 meses y se habla de que hasta hubo propuesta de matrimoño y todo, pero ella se enfocó en su carrera. pic.twitter.com/pePl1wVop6 — ���� ����Я������ (@EseMiBorder) April 18, 2022

Aunque se mantiene la idea de que Lanús propuso matrimonio a Amber Heard, la relación no prosperó ante los planes de actriz de consolidar su carrera en Hollywood tras iniciar en proyectos como “Friday Night Lights” y “North Country”.

¿Qué fue de Valentino Lanús?

Con más de 114 mil seguidores en Instagram, Valentino Lanús ha compartido diversos proyectos enfocados a la meditación y el yoga, aunque desde noviembre del 2021 no ha hecho nuevos post en esta red social, aunque en Facebook se mantiene un poco más activo desempolvado recuerdos de sus viajes.

Nacido en la Ciudad de México en 1975, Valentino Lanús participó en telenovelas como “María Isabel” y “Amor gitano”, y en el año 2000 tuvo una gran popularidad con el estreno de la telenovela juvenil “Primer amor... a mil por hora”, co-estelarizada por Anahí y Kuno Becker, bajo la producción de Pedro Damián.

Posteriormente se integró a elencos como “El juego de la vida”, “Amar otra vez”, “Mariana de la noche”, “Alborada”, “Las tontas no van al cielo” y “Amor bravío”, entre otras producciones.

AC