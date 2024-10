Amazon anuncia película de Jack Ryan protagonizada por John Krasinski

Tras el estreno de la cuarta temporada y su posterior cancelación en 2023, esta tarde Amazon MGM ha confirmado que se encuentra trabajando en un largometraje de Jack Ryan, teniendo a John Krasinski de vuelta como el protagonista, en un proyecto que funcionará “como la siguiente etapa en la evolución de la franquicia”.

El anuncio fue realizado por medio de una publicación en las redes sociales de Amazon MGM, donde también confirmaron el regreso de los actores Wendell Pierce y Michael Kelly, quienes volverán a interpretar a James Greer y Mike November.



Capitalizing on the success of the series Tom Clancy’s Jack Ryan, Amazon MGM Studios is developing a new feature film, starring John Krasinski, Wendell Pierce and Michael Kelly as the next stage in the evolution of the franchise. pic.twitter.com/RKy9qnj6Br— Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) October 30, 2024

Según el portal de Variety, Andrew Bernstein, quien se desempeñó como productor ejecutivo y director de la segunda temporada de la serie, será el encargado de dirigir esta película, a partir de un guión escrito por Aaron Rabin, quien a su vez participó como coproductor ejecutivo y escritor de la cuarta temporada de la serie.

La película se produce en asociación con Paramount Pictures y Skydance, y aunque aún no cuenta con información acerca de la trama ni fecha de estreno, Amazon anticipa que este largometraje será un extensión de la serie.

¿Qué podemos esperar de esta película?

ALERTA DE SPOILERS

Al tratarse de una extensión de la serie, resulta interesante especular acerca de la posible trama de la cinta. Y es que después de enfrentar su misión más difícil, esta vez combatiendo la corrupción interna de la CIA y llegando a desconfiar del sistema que tanto protege, podría pensarse que Jack ya no tiene más retos por enfrentar, sin embargo, en un mundo que no deja de cambiar, las cantidad de posibles escenarios para una cinta de acción a gran escala, no dejan de aumentar.

Puede ser que, al igual que en filmes como la primera parte de Misión Imposible: Sentencia Mortal (2023), donde Ethan Hunt se enfrentó por primera vez contra la inteligencia artificial, esta vez sea el turno de Jack, de defender al mundo de una amenaza digital.

Jack Ryan de Tom Clancy, a más de un año de su cuarta temporada, se encuentra entre las series más vistas, dentro del servicio de streaming, Amazon Prime Video.



JM