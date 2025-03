Ronald D. Moore, actual showrunner de la serie que Amazon prepara sobre la anticipada serie de God of War, dio a conocer que este proyecto es, más que un experimento dentro del estudio, es una apuesta a largo plazo, puesto que la plataforma de streaming ha encargado dos temporadas.

Fue a través de su participación en el podcast de la actriz Katee Sackhoff, que Moore destacó que la serie del aclamado título de PlayStation tendrá al menos dos temporadas dentro del servicio de Amazon.

"Ahora mismo estoy trabajando en la adaptación de este videojuego llamado God of War, para el que Amazon ordenó dos temporadas. Me pidieron que me involucrara, así que estoy literalmente dentro de la sala de escritores, y ese es mi nuevo proyecto" , explicó el invitado.

Sin detalles sobre la primera temporada

Pese a haber confirmado la presunta cantidad de temporadas que tendrá, Moore no compartió ningún detalle sobre el actual desarrollo de la serie, por lo que se abre la posibilidad de que Amazon emita pronto un anuncio para generar expectación entre los fanáticos de Kratos, quienes desde el 2022 se han mantenido a la espera de información.

Es importante mencionar que Moore no se encuentra presente en el proyecto desde su concepción, ya que el actual showrunner recién se incorporó al estudio en octubre del año pasado, luego de que este decidiera hacer un reinicio creativo de todo la producción.

¿Quién es Ronald D. Moore?

Previo a integrarse al proyecto de Amazon, Ronald D. Moore ha acumulado experiencia en producciones como la saga Star Trek, el reboot de Battlestar Galáctica y, recientemente, como cocreador de For All Mankind, en el servicio de Apple TV+.

