Distintos actores del doblaje en Latinoamérica han manifestado su preocupación ante lo que consideran una amenaza para su profesión. Amazon Prime Video ha lanzado un programa piloto en el que utiliza inteligencia artificial para doblar series y películas en distintos idiomas, incluyendo español latinoamericano.

" Las empresas están empezando a usar IA para doblar contenido, y aunque es una herramienta útil, no debe ser una sustitución. Un actor de doblaje da personalidad y alma a un personaje, algo que la IA no logra ", señaló la actriz Cristina Hernández en un video compartido en redes sociales.

La también actriz Patricia Acevedo criticó la postura de Prime Video y enfatizó la importancia de la intervención humana en el doblaje. "Los sentimientos los transmitimos los actores, no una máquina. Esto no se vale y no lo podemos permitir" , mencionó.

¿Cuáles son las preocupaciones de los actores de doblaje sobre el uso de Inteligencia Artificial?

La reconocida actriz de doblaje, Lili Barba, destacó tres principales preocupaciones sobre la inteligencia artificial en el doblaje:

Pérdida de empleo: La implementación de IA en la industria podría reducir la demanda de actores de voz, afectando directamente su fuente de ingresos.

Disminución en la calidad: Las voces generadas por IA carecen de la entonación natural y la experiencia que un actor humano aporta a la interpretación.

Riesgo de clonación de voz: La tecnología podría ser utilizada para replicar voces sin consentimiento, vulnerando los derechos de los artistas.

El experimento de Prime Video inició con 12 títulos, como El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora y Long Lost. Si bien algunos usuarios han mostrado curiosidad, la recepción general ha sido negativa . Las críticas apuntan a la falta de emoción, la desconexión con los personajes y la frialdad de las interpretaciones generadas por IA.

Con información de SUN

MBV