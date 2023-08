¡Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de Mamamoo!

Las divas del K-pop Solar, Moon Byul, Whee In y Hwa So, te invitan a un viaje lleno de emociones compartiendo sus historias más íntimas y conmovedoras a través de la pantalla grande con su película “Mamamoo: My Con The Movie”.

Después de conquistar Asia con su exitosa gira en 2022, el grupo femenino Mamamoo se embarcó en una increíble travesía por Estados Unidos en la primavera del 2023, ofreciendo una serie de nueve conciertos.

Esta gira debut en territorio estadounidense dejó huella, vendiendo más de 70 mil entradas y posicionando al grupo en el quinto lugar del ranking en giras mundiales de grupos femeninos de K-pop en Estados Unidos.

Con fechas exclusivas, miércoles 9 y sábado 12 de agosto, Cinépolis QUE CINE, de la mano de Trafalgar, proyectarán la película de sus dinámicos conciertos celebrados en Seúl, Corea y otras ciudades para deleitar a sus fans con sus cautivadoras voces en 100 conjuntos en México, incluyendo CDMX, Monterrey y Guadalajara. Compra tus boletos a través de Cinépolis (cinepolis.com).

FS