Aleks Syntek celebra 35 años de carrera con duetos y un mensaje de esperanza

Aleks Syntek, uno de los artistas más representativos del pop en México, sigue reinventándose mientras celebra tres décadas y media en la industria musical. Entre sencillos renovados, colaboraciones y su participación en causas solidarias, el intérprete reafirma su compromiso con la música y su público.

Uno de sus lanzamientos más recientes es la nueva versión de "A Veces Fui", un tema originalmente incluido en su álbum Mundo Lite (2004), que ahora cuenta con la colaboración de Manuel Mijares. Este dueto no sólo le da un aire fresco a la canción, sino que también resalta la riqueza vocal de ambos artistas, comparte en entrevista con EL INFORMADOR: "Desde que hice la canción, siempre pensé que la voz de Mijares encajaría perfecto. Tiene una influencia muy italiana, y eso se refleja en el fraseo pop-rock del tema. Me encantó cómo quedó su voz; la canción ahora tiene una energía renovada, más pop, con un ritmo más dinámico", compartió Syntek.

Para acompañar esta nueva versión, Syntek creó un videoclip que no sólo complementa el mensaje de la canción, sino que también celebra la riqueza cultural de la Ciudad de México. Rodado en lugares emblemáticos como la Alameda Central, el Kiosco Morisco y las calles de la colonia Santa María la Ribera, el video presenta a los artistas como personajes comunes: Mijares como un indigente y Syntek como un motociclista que reparte comida.

"La idea era empatizar con la realidad de muchas personas y reflexionar sobre los sueños. ¿Qué pasaría si fuéramos dos personas anónimas que sueñan con ser artistas? En un acto de generosidad, todo cambia mágicamente y se convierten en cantantes. El video conecta con los sueños de quienes enfrentan situaciones difíciles", explicó el intérprete, quien participó activamente en el guion.

EL INFORMADOR / A. Navarro

El legado de Mundo Lite

El álbum Mundo Lite, que incluye el tema original de "A Veces Fui", marcó un punto importante en la carrera internacional de Syntek. "Ese disco fue el más internacional de mi carrera. Temas como "Duele el amor" con Ana Torroja alcanzaron una difusión global. Hubo versiones en portugués e italiano, remixes en Alemania y Japón; fue un fenómeno que coincidió con el auge de YouTube e Internet. Me sorprendía ver videos de personas de todo el mundo cantando la canción sin siquiera entender el idioma", recordó.

Colaboraciones y un proyecto ambicioso

En los últimos años, el cantante ha optado por lanzar sencillos en lugar de álbumes completos, permitiendo que cada canción tenga su propio momento. "Mis impulsos sobre ti" con Pepe Aguilar, "Unos quieren subir" con Alex Lora y "La Tormenta" junto a Moenia forman parte de un ambicioso proyecto titulado "Retro Futura".

"El plan es reunir más de 30 canciones que han sido éxitos en mi carrera y reinterpretarlas con diferentes artistas. No sólo busco colaborar con veteranos, sino también con talentos emergentes. Me interesa que mi música siga conectando con nuevas generaciones, y es un reto adaptarme a las reglas del juego actuales", afirmó Syntek.

Aunque aún no revela los nombres de todos los artistas involucrados, asegura que habrá sorpresas. "Quiero que el público se pregunte qué canción y con quién será la siguiente. No todo es con artistas famosos; también me interesa trabajar con músicos no tan conocidos, porque siempre aprendo algo nuevo de ellos".

Música con propósito

El compromiso de Syntek no se limita a la música; también se extiende a causas solidarias. Este año, se sumó nuevamente al Teletón con una versión especial de "Te doy todo", himno oficial de la campaña. La nueva versión, grabada junto a Alexander Acha, Benny Ibarra y Lucero Mijares, está dedicada al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) en Acapulco, que fue gravemente afectado por el huracán Otis.

"Es la primera vez que el Teletón repite el mismo himno en distintas versiones. Me emociona mucho porque el hospital en Acapulco ya está funcionando, pero aún hay mucho por reconstruir. Este tema tiene un toque tropical para celebrar la resistencia de la ciudad y su gente. Es importante seguir apoyando esta causa; los recursos son necesarios para el mantenimiento de los equipos y los sueldos de los terapeutas, especialmente en condiciones como las de Acapulco, donde la humedad daña rápidamente los aparatos", explicó.

Planes a futuro y presentaciones

Antes de cerrar el año, Syntek ofrecerá conciertos en Monterrey, Ciudad de México y el cierre del Teletón. Además, prometió visitar Guadalajara en el primer trimestre de 2025.

Pasarán generaciones y nuevas formas de consumir música, pero Syntek sigue apostando por crear canciones con significado. "Siempre me ha gustado que mi música tenga un mensaje positivo. Me inspiro en autores como Jaime Sabines, Gabriel García Márquez e incluso Edgar Allan Poe. Aunque algunas de mis canciones son tristes, como "Duele el amor", siempre hay un toque de alegría debajo" concluyó.

MF