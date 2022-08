Tal parece que uno de los proyectos más esperados de Alejandro Jodorowsky está en camino de hacerse realidad para los fans, y aunque por años se ha especulado que su versión de "Dune" (de Frank Herbert) pueda ser retomada, el director y escritor chileno ha dado pistas de lo que podría ser la película "The Incal", teniendo como aliados al director ganador de Oscar, Taika Waititi (Jojo Rabbit), y al actor y guionista Jemaine Clement (Flight of the Conchords).

Si bien desde hace años surgieron rumores sobre cuál podría ser el próximo filme basado en la obra de Jodorowsky, el cineasta confirmó entonces sus intenciones de llevar a la pantalla la novela gráfica "The Incal", creada durante los años 80 con ilustraciones del afamado historietista francés Moebius (1938-2012), con quien ideó esta saga que tiene a la ciencia ficción como base narrativa y rescata algunos conceptos narrativos y estéticos de "Dune", pero desde la visión del aventurero y detective espacial "John Difool".

A través de sus redes sociales, Jodorowsky compartió fotografías con Taika Waititi y Jemaine Clement, en donde el trío de creadores posan junto a uno de los ejemplares gráficos de "The Incal", siendo esta reunión uno de los encuentros más recientes entre los cineastas desde París, en Francia, y que ha causado gran respuesta por parte de los fans que celebran que el proyecto avance.

Aunque no se han dado más detalles sobre quiénes protagonizarían el filme de "The Incal" y el formato final que tendrá, si será totalmente live-action o animada, Jodorowsky compartió un link hacia la web oficial del proyecto, en donde se aprecia un video que brinda los antecedentes de otras iniciativas como en su momento fue "Dune", y que por considerarse bastante ambiciosa y costosa quedó guardada ante la frenética infraestructura y suma de talento que contemplaban Moebius y Jodorowsky, en la que se presentaría una versión especial que simulara los efectos causados por la droga LSD, pero sin necesidad de consumir algún tipo de sustancia, pues su enfoque estaría totalmente en la estética de colores y manejo de cámara para lograr en pantalla una producción nunca antes vista en el cine.

En la web theincalmovie.com, se retoman fragmentos del documental sobre la versión de "Dune", de Jodorowsky, pero para sorpresa de los fans, este video también muestra al chileno quien recuerda cómo es que concibió "The Incal" con Moebius, dando un brinco al año 2021 en donde el creador y director de "El Topo" señala que si bien han pasado 40 años desde esta idea, y ahora ya pasa de los 90 años de edad, su entusiasmo por este proyecto se mantiene intacto y con la mismas expectativas de ponerlo en marcha.

¿Cuál es la situación de "The Incal"?

En este nuevo video, creado por Frank Pavich, director del documental "Jodorowsky's Dune", aparece Taika Waititi, de quien trasciende será el director principal de la película, pues incluso el propio Jodorowsky resalta que este nuevo proyecto no se tratará de su propia versión, pues Taika tendrá la libertad total de hacer su propia adaptación, de la cual se desconoce para cuando comenzará rodaje, producción o será estrenada.

