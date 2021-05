Alan Slim revelará el misterio de “Malverde”

De regreso a las filmaciones de la serie “Malverde: el santo patrono” -aún sin fecha de estreno-, el actor Alan Slim señala que poco a poco las complicaciones que padeció a causa del COVID-19 van quedando atrás y está más que enfocado en el rodaje de este proyecto impulsado por Telemundo, en el que dará vida a “Matías”, un peculiar profesor que poco a poco se relacionará con el famoso forajido Jesús Malverde Campos.

Alan Slim puntualiza que esta producción no debería relacionarse como una historia basada en el narcotráfico, pues explica que “Malverde” brindará al espectador los orígenes de esta mítica leyenda mexicana que por algunos también es considerado como el “Robin Hood” de su época, y que al paso de los años fue encausado por sus devotos a diversas consignas que permanecen en la actualidad.

“La gente pudiese asociarlo con el narco, en esta categoría, pero honestamente es una historia que originalmente, en aquel tiempo, la historia de Malverde no tiene nada que ver con ello. Claro que se hacía cosas, entre comillas, ilegales, pero eran por un buen fin. Creo que la historia de Malverde a la gente le va a encantar, es una historia con la que se van identificar, amar, querer saber más. Es un ‘Robin Hood’ mexicano, ya después se le atribuyó y se le encausó a otras cosas, pero lo interesante es que una novela, es una ficción, tiene cosas que fueron reales, otras que quizá fueron mitos, no sabemos si pasaron o no, es una leyenda”.

El actor explica que “Malverde” no sólo llevará una narrativa distinta al público desde la construcción de personajes, que además de remontarse al México de finales del siglo XIX, también deslumbrará por la gran producción que se ha destinado para recrear la época y espacios en los que este forastero -nacido en Sinaloa en 1870- dio paso a su mito.

“Estoy muy feliz porque es un proyecto, por evidentes razones diferente a los demás. Es un reto de época que tiene su complejidad. Interpretar a un personaje de época como actor, para los artistas que están haciendo las escenografías, es complejo, las formas en las que hablan los personajes, es una manera distinta. Estamos grabando en rancherías, en lugares donde marca la historia de ese tiempo, también hay foros, todo un pueblo creado, pareciera de verdad, es como si estuvieras en Disneylandia, todo está tan bien hecho, es bonito jugar como actor en un escenario así”.

¿Quién es “Matías” en “Malverde”?

En un par de ocasiones y a través de sus redes sociales, Alan Slim ha compartido fotografías en las que se aprecia parte del vestuario y escenografías en donde se ve caracterización como “Matías”, a quien considera es un personaje distinto en su trayectoria por los diversos matices que desarrollará a lo largo de la trama que se espera pueda estrenarse en próximos meses.

“‘Matías’ tiene la particularidad, en esta historia, es un personaje muy diferente a lo que he hecho, con un lenguaje muy distinto a lo que he manejado. Es un personaje muy misterioso, siempre está escondiendo algo o escondiéndose de todo el mundo, es un maestro de primaria, tiene muchas facetas, esa tierna con sus alumnos, pero también esa faceta más oscura. Juega muchísimo, corre peligro todo tiempo, siempre está hablando en secreto”.

Alan Slim explica que si bien sabía de la existencia de Malverde en la cultura popular mexicana, este proyecto lo motivó a investigar más sobre lo que este personaje hizo realmente y también sobre los mitos y el impacto social que su historia ha causado generacionalmente.

“No conocía mucho de él, había escuchado y había visto su figura, creo que es parte de nuestra cultura como mexicanos. Me puse a investigar, a leer sobre su vida, sobre los mitos que hay alrededor de este ser humano que existió, es interesante y creo que las cosas que se tienen que contar de él realmente gustará mucho”.

