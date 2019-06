Agustina Quinci abre puertas en México

La actriz y cantante argentina, Agustina Quinci, quien radica desde hace tres años y medio en México, ha comenzado a cosechar frutos desde que dejó su país natal para comenzar un nuevo camino en tierra azteca. Hace unas semanas se enteró que se encuentra nominada a los premios Ariel en la categoría de Actriz revelación por la cinta “La Camarista”, la cual llegará a la cartelera nacional en el mes de agosto. En charla con este medio, comparte la emoción de tal distinción al tiempo que prepara un EP de tres temas que próximamente estará publicando.

“Es un placer para mí estar en una película tan hermosa, ‘La Camarista’ es la ópera prima de Lila Avilés, es una película importante y necesaria en cuanto a su temática (sobre clasismo). Está muy bien actuada por Gabriela Cartol, la protagonista, es una actriz exquisita. La cinta tiene 10 nominaciones al Ariel y entre ellas estoy nominada como Revelación, parece que en años anteriores (la categoría) había sido revelación femenina y masculina y este edición somos cinco hombres y mujeres en la misma terna”.

Los otros nominados en esta categoría son: Alan Uribe, también por “La Camarista”; Benny Emmanuel por “De la infancia”; Bernardo Velasco por “Museo” y Nancy García por “Roma”. La entrega de premios está proyectada para llevarse a cabo el próximo 24 de junio en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.

“Estoy feliz, me sorprendió un montón, no estaba muy empapada de la información con respecto a las categorías. Entonces, no sabía que podría estar nominada. Mi personaje es pequeño, pero muy fuerte, tengo tres escenas en la película, es una sorpresa muy grata, un reconocimiento hermoso, llevo actuando 15 años profesionalmente y llevo tres años y medio en México y hasta ahora este es el proyecto más importante que hice aquí, así que estoy feliz y un poco ansiosa también”.

La construcción de su papel

Agustina interpreta a “Romina”, una madre argentina que se hospeda en el hotel y la protagonista de la cinta, “Eve” (Gabriela Cartol), la ayuda cuidando a su bebé. Sobre la invitación a la película, dice la actriz que puntualmente la producción estaba buscando a una mujer argentina, “ella es una huésped del hotel donde trabaja la protagonista. Me enteré de un casting por una amiga, a las semanas me llamaron para avisarme que había quedado seleccionada, no sabía mucho de la cinta y al tiempo fui a filmar, fue solo un día lo mío, pero la película se rodó en 17 días, todo transcurre en un hotel. La experiencia fue muy intensa, trabajamos con base al texto, pero también un poco con improvisar, pude dar rienda suelta a toda mi argentinidad”.

La cinta ha estado por festivales alrededor del mundo y también de nuestro país, por ejemplo, en Morelia ganó el galardón al Mejor filme en la reciente edición número 16 del festival de cine. El proyecto se rodó hace dos años.