Adrián Marcelo muestra su apoyo a Donald Trump; genera ola de críticas

El 20 de enero, Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez, convirtiéndose en el 47° mandatario del país tras un periodo de cuatro años fuera del poder.

La ceremonia fue respaldada por personalidades destacadas como Elon Musk y Mark Zuckerberg, y rápidamente acaparó la atención a nivel mundial.

En este escenario, Adrián Marcelo, comediante y creador de contenido mexicano, aprovechó sus redes sociales para expresar su apoyo al republicano.

El influencer comentó que Trump parece tener más claridad mental que su predecesor, Joe Biden, resaltando que sus ideas y convicciones son más firmes y precisas.

"Trump está cien veces más lúcido que Biden. Se le nota fluido, con ideas y convicciones muy claras. Lo más satisfactorio de todo es verle la cara a los demócratas ahí presentes. Les toca tragarse un discurso que se mea en todo lo que han construido (destruido)", escribió Adrián Marcelo en Twitter.

La publicación generó una ola de reacciones, desde aplausos de sus seguidores por su honestidad hasta críticas que lo señalaron como polarizador y poco objetivo en su análisis.

Indiferencia ante el cambio de nombre del Golfo de México

Además de su respaldo a Trump, Adrián Marcelo se pronunció sobre la propuesta del mandatario estadounidense de renombrar el Golfo de México como "El Golfo de América". En su mensaje, el creador de contenido minimizó la importancia de esta iniciativa y la comparó con problemas más urgentes dentro de México.

"A mí me vale un kilo de ver... cómo se llame el Golfo de México. Ojalá ya no abran fuego en bares contra personas inocentes. Eso sí me importa un chin…. También me vale ve…. dónde está el penacho de Moctezuma, prefiero saber dónde está ubicado un nuevo hospital del IMSS", expresó en sus redes sociales.

Estas declaraciones avivaron aún más la polémica, dividiendo opiniones en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios apoyaron su enfoque en problemas como la inseguridad y las carencias en el sistema de salud, otros lo acusaron de ignorar temas de identidad y soberanía nacional.

El respaldo público de Adrián Marcelo a Trump y su postura sobre temas de política nacional han reflejado una vez más el carácter polarizante del creador de contenido. Sus comentarios han puesto sobre la mesa discusiones relevantes sobre las prioridades de los ciudadanos y la percepción de figuras públicas sobre asuntos sensibles.

MF