Actriz de "Stranger Things" revela que tiene sordera en un oído

La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de "Stranger Things", reveló que tiene sordera en uno de sus oídos.

En una entrevista para "Variety", la adolescente de 13 años comentó que nació con una pérdida parcial de la audición, pero ésta se fue deteriorando rápidamente en su infancia.

Brown no ha dejado que esa condición afecte su carrera, como lo demostró en sus declaraciones para la revista.

"Empecé a cantar y si sueno mal no me importa porque estoy haciendo lo que amo. No tienes que ser bueno para cantar, no tienes que ser bueno para bailar o actuar. Si te gusta, hazlo. Si genuinamente disfrutas haciéndolo, entonces hazlo. Nadie debería detenerte".