"30 monedas" una historia de terror al estilo de Dan Brown

El director Álex de la Iglesia define su serie de misterio y terror "30 monedas" como una historia de Dan Brown con cierta extrañeza de los personajes.

La trama se ubica en un pueblo de Segovia, donde empiezan a suceder eventos paranormales. Uno de los protagonistas es el padre Vergara (interpretado por el actor Eduard Fernández), quien es exorcista y quiere resolver el misterio que envuelve a una moneda que, al parecer, es una de las que pagaron a Judas por traicionar a Jesucristo.

"Básicamente la idea es la misma, hacer algo serio, un thriller con este tipo de picante y un término caliente y suave de Lovecraft. Es una serie de terror con una salsa de Dan Brown en términos de cocina", bromea Álex.

Sin embargo, aunque pudiera remitir a las historias del escritor de best sellers como "El código Da Vinci", el trabajo de Álex habla por sí mismo:

"Los resultados son diferentes, no soy Dan Brown, soy un hombre religioso de España que nació en un pueblo pequeño con gente pequeña y quise hablar de ello con diferentes personajes, reales y humanos, no con un extraño profesor o algo así", detalla.

"En este lugar extraño y absurdo de repente suceden cosas realmente extrañas y raras y el demonio parece estar ahí como en Belén. Quería trabajar con personajes pequeños en una historia épica".

La historia de seis episodios está disponible en México a través de la plataforma de entretenimiento HBO Max, recientemente lanzada para el país.

El propósito de Álex de la Iglesia con esta historia es, comenta, hablar del bien y el mal así como la religión.

"Mi intención es hablar de religión porque es una de las cosas que siempre tengo en mi mente, pero no sólo religión sino las preguntas más importantes en el mundo, en la vida: cuando muera, lo que pasa después de eso no es tan extraño pensarlo, tal vez cuando tienes 15 años no es un problema pero cuando tienes 40 o 50 comienzas a conocer gente que muere y de pronto eres parte del problema, ahora morir es algo normal y es una pregunta que me preocupa muchísimo", confiesa.

"Al mismo tiempo me preocupa la forma en que hago las cosas, mi relación con mis hijos y familia, hablo todo el tiempo del bien y el mal, estudié filosofía en la universidad así que amo hablar de ello".

MB