Liverpool: 5 celulares con un descuento imperdible en la Venta Nocturna

La fiebre de las compras ha inundado el país, y desde Guadalajara hasta el último rincón de México, los consumidores buscan las mejores oportunidades. Este evento de fin de semana se posiciona como el escenario perfecto para quienes desean dar un salto tecnológico significativo sin tener que pagar el precio de lista habitual.

¿Cuándo y dónde ocurre esta magia comercial? La esperada jornada de rebajas se lleva a cabo del 24 al 26 de abril de 2026, tanto en las sucursales físicas como en la plataforma digital de la tienda. Esto permite que cualquier usuario, sin importar su ubicación, pueda acceder a un catálogo inmenso de dispositivos móviles.

El motivo principal por el que miles de mexicanos esperan esta fecha es la combinación de rebajas directas y facilidades de pago. Las marcas más prestigiosas del mercado, como Apple, Samsung y Motorola, participan activamente liberando inventario premium con etiquetas de precio que rara vez se ven en otras temporadas del año.

Los gigantes de la gama alta y media que dominan las ofertas

El primer dispositivo que encabeza nuestra lista de recomendaciones es el Samsung Galaxy S25 FE. Este modelo se ha convertido en un éxito de ventas gracias a su impresionante resolución Full HD y a la integración de herramientas avanzadas de inteligencia artificial que optimizan cada fotografía que tomas.

En la segunda posición encontramos al imponente Xiaomi Redmi Note 15 Pro, una verdadera joya de la ingeniería moderna. Su cámara principal de 200MP y su potente procesador MediaTek Dimensity lo transforman en una herramienta de creación de contenido inigualable, todo por un precio rebajado que ronda los $6,700 pesos.

Para los fieles seguidores del ecosistema iOS, el Apple iPhone 14 en su versión reacondicionada certificada ocupa nuestro tercer puesto. Esta es la oportunidad dorada para disfrutar de la fluidez, seguridad y prestigio de la marca de la manzana, pagando una fracción de lo que costaría un equipo recién salido de su caja.

Alternativas accesibles para cuidar tu presupuesto al máximo

Si tu objetivo es gastar menos sin sacrificar calidad, el cuarto lugar es para el Motorola Moto G15. Este teléfono inteligente destaca por su amplia pantalla LCD de 6.7 pulgadas, convirtiéndose en el aliado perfecto para disfrutar de tus series favoritas, navegar por redes sociales y mantenerte comunicado todo el día.

El quinto y último lugar de nuestro conteo le pertenece al Samsung Galaxy A56, un campeón indiscutible de la gama media. Equipado con un panel Super AMOLED, este celular garantiza colores vibrantes, negros profundos y una tasa de refresco que hace que cualquier transición en la pantalla se sienta increíblemente suave.

Estos cinco modelos responden claramente a las tendencias actuales en telefonía móvil. Cada uno ha sido seleccionado meticulosamente para cubrir diferentes perfiles de usuario, desde el estudiante que necesita batería duradera hasta el profesional que requiere máxima potencia para gestionar sus negocios en línea.

Consejos infalibles para triunfar en tus compras digitales

¿Cómo asegurar que tu compra sea un éxito rotundo? El primer consejo rápido es descargar la aplicación oficial de la tienda en tu celular actual. Desde allí podrás monitorear el inventario en tiempo real, recibir notificaciones de rebajas relámpago y evitar las largas filas que suelen formarse en las cajas físicas.

El segundo consejo fundamental es revisar detenidamente las promociones bancarias antes de dar clic en el botón de pago. Frecuentemente, el uso de la tarjeta departamental o de ciertos plásticos de crédito te otorga un porcentaje de descuento adicional o la posibilidad de diferir tu compra a cómodos meses sin intereses.

Como tercer punto clave, te recomendamos verificar siempre las políticas de garantía y devolución del equipo que elijas. Aunque los precios sean de remate por la temporada, es tu derecho como consumidor recibir un producto en óptimas condiciones y contar con el respaldo técnico directo del fabricante ante cualquier eventualidad.

No dejes que esta ventana de oportunidad se cierre sin haber explorado las opciones que mejor se adapten a tu estilo de vida. Renovar tu herramienta de comunicación más importante es una inversión inteligente, especialmente cuando cuentas con la información correcta para tomar una decisión de compra verdaderamente informada y estratégica.

CT