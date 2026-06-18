Amazon Prime Day 2026: ¿habrá ofertas para el Día del Padre 2026?

El Día del Padre está cada vez más cerca y, una vez más, Amazon lanzó una oportunidad especial para consentir al rey de la casa con sus artículos favoritos sin gastar de más.Como cada año, el Amazon Prime Day regresa para ofrecer descuentos y promociones en algunos de los productos más buscados del momento. Desde tecnología, ropa, calzado, electrónica y artículos para el hogar, este evento busca cubrir las necesidades de toda la familia.Gracias a su cercanía con esta celebración, el Prime Day se convierte en una alternativa para encontrar el regalo ideal para papá y sorprenderlo durante las reuniones familiares.Del 23 al 26 de junio, el Prime Day estará disponible exclusivamente para suscriptores Prime, quienes podrán acceder a millones de ofertas en prácticamente todas las categorías de la plataforma, además de promociones relámpago con precios especiales.Aunque la campaña se realizará después de la fecha oficial del Día del Padre, continúa como una opción para adquirir regalos, renovar productos personales o comprar artículos para cualquier integrante de la familia.De acuerdo con la página oficial de Amazon, durante el Prime Day estarán disponibles descuentos en categorías como:Además de las promociones disponibles durante el Prime Day, Amazon contempla beneficios bancarios adicionales para sus clientes, como bonificaciones, pagos a meses sin intereses y descuentos extra al utilizar tarjetas de crédito participantes.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP