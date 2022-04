Zapateros buscan revivir la zona de Esteban Alatorre

Con locales en renta o abandonados, así luce la zona de Esteban Alatorre, en donde se pueden encontrar zapaterías que han sobrevivido a la pandemia, pero padecen por la delincuencia.

De acuerdo con Irma Emilia Figueroa, en la zona hay mucha inseguridad y vandalismo.

“Desde hace 28 años he vendido mi calzado en este lugar, me tocó ver la época de oro de esta zona, donde era demasiada gente que no cabía en las banquetas. Teníamos contratadas hasta ocho empleadas”.

Óscar Segura, acentuó que han sufrido asaltos y robos “conejeros” durante el primer trimestre de este año. “Un factor que influye es que el calzado chino es más barato y eso pega a los fabricantes locales y nacionales que ven reducidos sus ingresos… o tienen que cerrar sus negocios”.

Mirna Araceli Corona Pérez, comentó que el motivo por el que muchos locales se encuentran cerrados es porque decidieron irse a vender a las plazas comerciales, como Galería del Calzado.

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Jalisco, Luis Francisco Quirarte Bernaldez, señala que: “Desde hace años han existido proyectos para reactivar las ventas y la llegada de clientes; sin embargo, no han funcionado. Las autoridades deben apostar para brindar una mayor seguridad”.

El alcalde, Pablo Lemus dijo, se espera que el comercio de esta zona zapatera se potencialice con la reactivación de la vivienda en las inmediaciones de la misma, a partir de la repoblación de los alrededores del Parque Morelos, pues en la medida de que la gente viva, conviva y consuma en el Centro Histórico y sus alrededores es como podrá recuperar el comercio.

“Para tener mayores ventas se necesita también tener gente viviendo ahí. Nosotros estamos proponiendo que dentro del polígono de recuperación y de redensificación del Parque Morelos, se considere también a la zona de Esteban Alatorre, principalmente lo que está sobre la Calzada de Independencia y la parte trasera que termine siendo la zona comercial, aprovechando el transporte público, el Macrobús que está ahí”, finalizó el alcalde.

