Wall Street: el Dow Jones avanza gracias a este sector

Este jueves, Wall Street cerró con ganancias debido al impulso del sector tecnológico y los servicios de comunicación.

Es así que el índice principal Dow Jones Industrial Average ganó 0.13%, para ubicarse en 27 mil 816.90 puntos.

De su lado, el tecnológico Nasdaq subió 1.42%, a 11 mil 326,50 puntos, y el S&P 500, de las 500 mayores empresas en bolsa, ganó 0.53%, alcanzando las tres mil 380.76 unidades.

Este jueves, el optimismo sobre un nuevo plan de ayuda económica consensuado entre demócratas y republicanos dio paso al escepticismo en los mercados.

"Tengo la impresión de que el mercado tomaba sus deseos por realidades. Realmente quiere que estas negociaciones lleguen a buen puerto", resumió Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services. Pero si bien hay un impasse por ahora, "eso no quiere decir que no retomen" las tratativas, añadió.

JM