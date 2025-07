Wall Street cierra en verde luego que Trump negara que despediría al presidente de la Fed

La Bolsa de Nueva York cerró este miércoles con ganancias, impulsada por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien desmintió tener intenciones de destituir al titular de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Las acciones se recuperaron de una caída previa durante la mañana, cuando trascendió, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, que el mandatario tenía intención de despedir a Powell, pero luego dieron un giro tras los comentarios del Presidente: "No, no estamos planeando hacerlo", aseguró Trump, aunque añadió también que no "descarta nada".

Así, el Dow Jones cerró con una subida de 0.53 %, hasta los 44.254 puntos; mientras que el S&P 500 avanzó un 0.32 %, hasta las 6.263 unidades, y el Nasdaq, que ayer alcanzó un nuevo récord, ganó un 0.26 %, para quedar en 20.730 enteros.

Trump ha presionado con insistencia durante las últimas semanas para que el líder de la Fed sea destituido tras pedirle que rebaje las tasas de intereses. Powell contestó que ya se habría hecho si no fuera por los aranceles impuestos por el Gobierno de Trump.

También en la jornada de hoy los grandes bancos estadounidenses culminaron la presentación de sus resultados del segundo trimestre que, en general, cerró evidenciando una gran solidez y también optimismo en las expectativas para la banca de inversión, habiendo capeado así un entorno convulso en los últimos tres meses.

Igualmente se conocieron los datos de la producción industrial de EU, que aumentó un 0.3 % en junio tras mantenerse estable en abril y mayo, influida por las ganancias en los principales indicadores, según la Fed.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores pérdidas eran para Amazon (-1.40 %) y Chevron (-0.51 %); mientras que en las ganancias destacaban Johnson and Johnson (6.19 %) y Amgen (2.23 %).

En el mercado de materias primas, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una bajada del 0.21 %, hasta 66.38 dólares el barril, con la incertidumbre arancelaria de la Administración Trump empujando hacia la baja el precio pero con las señales positivas del consumo de crudo en China contrarrestando pérdidas.

MF