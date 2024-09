La temporada alta de vacaciones acaba de llegar a su fin hace unas cuantas semanas. Si no tuviste oportunidad de viajar durante estas fechas, no te preocupes, pues esta aerolínea trae para ti la oferta perfecta para que disfrutes de tus destinos favoritos a un precio super accesible.

México presenta una amplia variedad de lugares para seleccionar cuando se trata de pasar unas increíbles vacaciones. Desde las mejores playas hasta las ciudades más modernas, Viva Aerobus te lleva en las siguientes rutas nacionales en vuelos desde solo 1 peso:

CDMX (AIFA) - La Paz

Ciudad Juárez - Monterrey

Ciudad Obregón - Guadalajara

Ciudad Obregón - Monterrey

Culiacán - Monterrey

Guadalajara - Ciudad Obregón

Guadalajara - Puerto Escondido

Guadalajara - Mexicali

Guadalajara - Torreón

Hermosillo - Monterrey

Hermosillo - Tijuana

La Paz - CDMX (AIFA)

La Paz - Tijuana

Mexicali - Guadalajara

Mexicali - Monterrey

Monterrey - Ciudad Juárez

Monterrey - Ciudad Obregón

Monterrey - Culiacán

Monterrey - Hermosillo

Monterrey - Mexicali

Monterrey - Morelia

Monterrey - Oaxaca

Monterrey - Querétaro

Morelia - Monterrey

Oaxaca - Monterrey

Puerto Escondido - Guadalajara

Querétaro - Monterrey

Tijuana - Hermosillo

Tijuana - La Paz

Tijuana - Querétaro

Tijuana - Veracruz

Torreón - Guadalajara

Veracruz - Tijuana

Se trata de una compra válida por tiempo limitado, ya que inició el pasado lunes y estará disponible hasta el día de hoy, 11 de septiembre de 2024. Del mismo modo, deberán ser comprados únicamente a través del sitio web oficial y no serán aplicables reembolsos, cancelaciones ni devoluciones.

Los vuelos nacionales ofertados desde 1 peso permanecerán vigentes para viajar a partir del 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025.

Si has adquirido tus boletos con esta promoción, algunas consideraciones a tomar en cuenta es que la tarifa ofertada únicamente es válida en Tarifa Zero y vuelo sencillo. Del mismo modo, no incluye el cargo por la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y podría variar al momento del pago.

La Tarifa Zero incluye un artículo personal, es decir, un bolso, maletín, pañalera, porta-vestidos, porta-trajes o mochila pequeña que no sea mayor a las dimensiones de 45 x 35 x 20 centímetros. De esta manera, la pertenencia debe poder colocarse bajo el asiento de enfrente al pasajero.

En caso de cualquier duda, se recomienda visitar la página web oficial de la aerolínea y leer de manera detallada los términos y condiciones. No dejes pasar esta fantástica oportunidad de viajar dentro del territorio nacional a precios asequibles y vivir tu próxima aventura de ensueño.

CM