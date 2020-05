Volkswagen: de frente ante la adversidad

La actividad económica en general se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19, pero una de las más importantes del país ha sufrido grandes estragos. Nos referimos a la industria automotriz, una actividad que no ha sido inmune a los efectos contraproducentes actuales, al grado que durante abril se reportó una caída en ventas de automóviles nuevos de más del 64 por ciento, comparado con el mismo mes pero del año anterior.

Saber reaccionar a las situaciones adversas es primordial y Volkswagen México lo hizo desde el principio. Es Mauricio Kuri, Director de Comunicación y Asuntos de Gobierno de Volkswagen de México quien relata el accionar de la marca alemana desde que inició la cuarentena.

“Se tuvo el caso de nuestro proveedor que vino a impartir una capacitación. Luego de enterarnos de la posibilidad de contagio tomamos acciones eficaces para aislar a esas 40 personas que tuvieron contacto con él y la medida sirvió, pues solo una dio el positivo a la enfermedad, afortunadamente de manera asintomática. Después decidimos el paro de acciones el 27 de marzo, coincidiendo con las medidas implementadas también a nivel federal, muestra que desde temprano tuvimos la disposición de atender de la mejor manera a esta situación”.

Es evidente que la atención debe ser continua y el ejecutivo mencionó algunas medidas que se llevan a cabo al interior de la marca para tener un regreso favorecedor. “Entre las medidas que Volkswagen adoptó para afrontar la pandemia se encuentra la formación de un comité, en el cual participan integrantes de diversas áreas y sirve para determinar las acciones a seguir. El grupo se reúne dos veces al día y está en constante comunicación con la fuerza laboral de los distintos sectores de la empresa. Ahí mismo se determinan las responsabilidades correspondientes a cada área y se genera la información precisa para que todos estemos enterados del presente”.

Más allá de las afectaciones económicas, la industria general vive en vilo para recibir “luz verde”. Es ahí donde Volkswagen trabaja, en busca de un retorno a las actividades de la manera más normal posible. “Te mentiría si te digo que no hay afectaciones, es evidente, creo que toda la industria en general las tiene, pero nosotros trabajamos para que cuando se dé la autorización de volver lo hagamos de manera normal, aunque claro con acciones que garanticen un entorno seguro. En total son más de 100 acciones que implementaremos, desde señalética, hasta prácticas seguras, como el bloqueo de plazas en el transporte para una distancia segura o más sencillas, como no tocar los torniquetes de ingreso con las manos o implementar diferentes turnos laborales para un menor riesgo de contagio, por ejemplo”.

Mauricio Kuri expresa la importancia que tiene la industria automotriz en México y relata cómo se trabaja en conjunto para poder regresar pronto a las acciones normales. “Estamos en constante comunicación con las autoridades, pero hasta ahora sabemos lo mismo que ustedes. Justo hace unos días de Presidente mencionaba que algunas entidades volverían a la normalidad a mitad de mes y otras a finales de mayo. La realidad es que no hay una fecha y te debo decir que es muy importante conocerla, pues la verdad no es lo mismo volver el 18 que el 19 de mayo; es una industria cambiante y aunque no lo parezca varía en el día a día. Sé que el interés de regresar a las acciones es mutuo, y es que somos la industria que más divisas netas entrega al país, tan solo el año pasado se reportó un ingreso de 88 mil millones de dólares en divisas netas a México, sólo hablando de la industria automotriz”.

El Director de Comunicación y Asuntos de Gobierno de Volkswagen finalizó con la certeza de que lograrán sobreponerse a la adversidad: “En Volkswagen estamos preparados para generar un impacto positivo cuando toque regresar al trabajo regular. Estamos trabajando en ello y estamos seguros de que estaremos bien cuando logremos establecer nuevamente nuestra cadena de suministros y logística, y una vez que comprobemos que esta ‘tubería’ funciona, estaremos más cerca de nuestro objetivo”.