Vivienda para el Bienestar 2025: Estos son los requisitos y así puedes postularte

El programa federal "Vivienda para el Bienestar", impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en colaboración con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), abre su convocatoria durante mayo de 2025.

Esta iniciativa está dirigida a personas que enfrentan condiciones de pobreza y que habitan en zonas prioritarias del Estado de México, identificadas previamente por las autoridades como regiones de alta vulnerabilidad social.

El objetivo principal del programa es dotar a las familias de recursos para mejorar sus condiciones habitacionales mediante la entrega única de paquetes de materiales y/o equipamiento. Este apoyo se otorgará directamente a los beneficiarios, sin intervención de gestores, y será gratuito durante todo el proceso.

Los requisitos para participar incluyen tener al menos 18 años, vivir en alguno de los 125 municipios del Estado de México, no ser propietario de vivienda, presentar ingresos familiares que no superen los dos salarios mínimos y no ser derechohabiente de instituciones como Infonavit o Fovissste.

Además, los solicitantes deben demostrar carencia de servicios básicos o deficiencias en la calidad y espacios de su vivienda.

El registro al programa se llevará a cabo únicamente de forma presencial en módulos localizados dentro de los polígonos prioritarios. Los interesados deberán acudir con la documentación requerida, que incluye identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente, constancia de no propiedad y una cédula diagnóstica, la cual es un formulario que permite evaluar las condiciones de la vivienda y del entorno familiar, identificando posibles carencias como falta de servicios básicos, deterioro o hacinamiento.

Después de entregar los papeles, el personal de Conavi evaluará cada solicitud en un plazo de hasta 20 días hábiles. Posteriormente, se realizarán visitas domiciliarias para verificar las condiciones del hogar.

Una vez finalizada esta etapa, se convocará a una asamblea informativa con la comunidad, donde se instalará un Comité Ciudadano encargado de supervisar y garantizar la transparencia del proceso.

El registro formal de beneficiarios se realizará entre mayo y junio, según la programación establecida por cada módulo en las diferentes localidades.

Las autoridades subrayan que no se debe proporcionar información personal a desconocidos ni por llamadas telefónicas, ya que todo el proceso es gratuito, personal y se maneja únicamente a través de los canales oficiales de Conavi e Imevis. Se han identificado casos de fraude en procesos similares, por lo que se hace un llamado a mantenerse atentos e informados mediante páginas web institucionales, carteles en espacios públicos y asambleas comunitarias.

El programa "Vivienda para el Bienestar" forma parte de una estrategia nacional más amplia de la Conavi para garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente entre los sectores más vulnerables. La política pública contempla también la inclusión de comunidades indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores, con la intención de reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida en las regiones más marginadas del país.

