Este 2024 es año bisiesto por lo que la empresa de comida rápida originaria de los Estados Unidos “Carl´s Jr”, tiene una super promoción para hoy 29 de febrero.

Este jueves, la empresa conocida por sus deliciosas hamburguesas anunció que festejará el ¡Carl’s Bisiesto Day!.

Se trata de la promoción 2x1, la cual solo aplica en la hamburguesa Western Bacon CheeseBurger individual, es decir no aplica en combos y puedes comprarla en comedor, llevar y drive thru. Además, como parte de sus restricciones no se podrá combinar con alguna otra oferta especial aunque esté vigente.

La Western Bacon CheeseBurger es una hamburguesa hecha con carne cien por ciento Black Angus, asada a la parrilla y cuenta con dos tiras de tocino y dos rebanadas de queso americano, aros de cebolla empanizados y salsa especial BBQ.

¿A qué hora termina la promoción?

La promoción comenzó desde las nueve de la mañana y terminará a las 22 horas, para que puedas ir por tu Western Bacon.

Cabe destacar que aunque la promoción aplica en México, hay algunos estados en los que NO habrá el 2x1.

Son los restaurantes de Aguascalientes, Colima, Durango, Zacatecas, Morelos, Guerrero y Pachuca, además, no es válida en los restaurantes que están dentro de los aeropuertos.

NA