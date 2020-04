Viene estrategia para la reactivación económica: Coparmex

En los próximos días se tendrá un plan de reactivación económica conjuntamente con el Gobierno del Estado que permitirá salvar a las empresas y los empleos. En entrevista, Carlos Villaseñor, presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex), detalló que, entre otras acciones, la estrategia contempla financiamiento para las compañías y programas de trabajo temporal.

El también presidente del Grupo IRM aseguró que lo más importante es que los trabajadores puedan seguir teniendo ingresos para sus familias.

El dirigente patronal reconoció que la situación de las empresas es complicada, ya que 36% considera cerrar en caso de no recibir apoyo de los gobiernos federal o estatal.

Carlos Villaseñor fue electo nuevo presidente de Coparmex en la Entidad para el periodo 2020-2022.

—¿Cuáles son los principales proyectos que tiene como presidente de Coparmex?

—Estamos trabajando ya en los proyectos de reactivación económica. Estamos platicando con el Gobierno del Estado para proponer proyectos, para tener acceso al financiamiento y que las empresas puedan subsistir con la finalidad de conservar el empleo y que los colaboradores puedan llevar ingreso para sus familias; siempre anteponiendo la salud de todos y cuidando las medidas de seguridad.

—¿Cuáles son los proyectos al interior del organismo y con sus agremiados?

—El otro proyecto que tenemos es estar comunicando todas las medidas que se están tomando de parte del Gobierno para salvaguardar la seguridad de los socios. Entonces, es un trabajo muy importante.

El otro proyecto tiene que ver hacia el interior de la institución. Es ver cómo trabajamos con toda nuestra gente para capacitarla ahorita que la mayoría se encuentra en su casa. Una vez que esto pase nos centraremos en retomar todos los planes que se tenían.

—¿Cuál considera que será el mayor reto en su gestión?

—El mayor reto será salir bien librados de esta pandemia y después el que las empresas puedan tener esos apoyos económicos para que resurjan y se reactive la economía, yo creo que nos vamos a centrar en eso, no será un tema de uno o dos meses.

—¿Cuál es su expectativa de generación de empleos?

—En Jalisco teníamos una tendencia de crecimiento y ahora estamos preocupados porque lejos de que crezca esa tendencia de crecimiento ahora vamos hacia abajo, entonces será complicado volvernos a levantar, en eso nos vamos a concentrar en volver a generar esa tendencia positiva que teníamos.

—¿Cuál será la estrategia para que las empresas puedan generar empleos ante esta compleja situación que representa el COVID-19?

—Traemos todo un proyecto con el Gobierno. Estamos viendo cómo estructuramos financiamientos con apoyos para que más empresas tengan accesos. El Gobierno del Estado ya anunció un apoyo de 450 millones de pesos, el cual es bueno, aunque no ha sido tan rápido en su operación, pero vamos a buscar otras propuestas para trabajar con ellos y hacer mecanismos más grandes y ambiciosos que rescaten al mayor número de empresas y empleos.

—¿Qué estrategias adicionales se pueden implementar para salvar a más empresas?

—En 2009 hubo programas en donde a las personas que estaban en desempleo les ofrecían becas de capacitación y les daban un salario de apoyo y ayuda económica para transporte. Entonces, mecanismos como éste se están estudiando y yo creo que tenemos que buscar un par más, uno no será suficiente.

—¿Cómo será su relación con el Gobierno del Estado?

—Nosotros, como institución, siempre hemos buscado tener una buena relación. Siempre ser propositivos y cuando seamos críticos, siempre lo hemos hecho con propuestas. En el caso del Gobierno del Estado hemos tenido muy buena relación y comunicación y ellos entienden la posición y los papeles que juegan los organismos empresariales de estar cuidando a sus empresas y sus empleados.

—La administración de Mauro Garza se caracterizó por ser muy crítica con el Gobierno federal, ¿seguirá con la misma línea?

—No podemos dejar de no decir. No podemos dejar de decir lo que como institución pensamos y creemos que necesitamos. Los estilos serán diferentes, pero tendremos la misma firmeza y seguiremos pidiendo apoyos, porque lo que buscamos es que todo México salga de este bache y no caer en omisiones por no decir las cosas, seguiremos diciéndolas.

—¿Cuál considera que es su principal preocupación?

—Mi principal preocupación es conservar empleos y generar mecanismos donde podamos hacer llegar recursos a las empresas para que cuando estén las circunstancias sanitarias para abrir estemos todos preparados, que se reactive la economía lo más pronto posible, que los colaboradores y sus familias tengan dinero para que puedan subsistir y hacer una vida normal.