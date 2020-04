Viable, seguir con Dos Bocas pese a caída de precios de petróleo: Sener

Rocío Nahle García, titular de Energía (Sener), aseguró que, a pesar de la caída de los precios del petróleo en el mundo, continúa siendo viable seguir con la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y señaló con esto se garantizará la seguridad energética del país.

En una breve entrevista con medios en Palacio Nacional tras salir de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria comentó que ningún especialista de México y del extranjero ha opinado que se frene la construcción de esta refinería.

- ¿Sigue Dos Bocas?

- Sí, por supuesto.

- ¿Y sobre las recomendaciones de que frene?

- ¿Recomendaciones de quién?

- De especialistas

- No, yo no he visto refineros especialistas que hayan dicho eso; yo he estado con especialistas de México y del extranjero y ninguno ha recomendado. Hay gente que opina, como opina de todo.

- ¿Qué piensa de estas opiniones? ¿Científicamente es viable?

- Sí, claro

Nahle García consideró que hay opciones para compensar la caída de los precios del petróleo; sin embargo, señaló que se debe de ser prudentes porque el mercado "está variante".

Indicó que apoya las medidas de austeridad que anunció el Mandatario de reducir en un 25% el salario de altos mandos en el gobierno federal, así como no entregar el aguinaldo ni ninguna otra prestación de fin de año.

"Es tiempo de aportar, de colaborar, y coincido con esta política (porque) es tiempo de aportar", comentó antes de retirarse la titular de Energía.

JM