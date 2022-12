Junto con el relanzamiento de Twitter Blue, Twitter comenzó a implementar una nueva oferta llamada Blue for Business que agrega una marca de verificación dorada a las cuentas de empresas.

En una página de soporte, Twitter señaló que Blue for Business, que actualmente se encuentra en prueba, pretende designar que una cuenta de Twitter determinada es una "entidad corporativa".

Blue for Business no es una completa sorpresa. En noviembre, el reportero Casey Newton obtuvo documentos internos de Twitter que mostraban que la red social planeaba introducir un nivel empresarial de su plan de suscripción que permitiría a las empresas comprar insignias de verificación para sus trabajadores y colocar nuevas insignias en sus perfiles.

Poco después, la ingeniera de aplicaciones Jane Manchun Wong encontró evidencia de que los perfiles de Twitter suscritos a Blue for Business podrían tener fotos de perfil cuadradas.

No hay señales de ninguna característica de compra de insignias de trabajadores o fotos de perfil de forma única, pero el portal especializado TechCrunch detectó varias cuentas corporativas y de editores de medios con marcas de verificación de color dorado, que no deben confundirse con las próximas marcas grises para el gobierno y "cuentas multilaterales".

La estructura de precios de Blue for Business, suponiendo que haya una, aún no está clara, ya que no se detalla en la página de soporte.

Con los diversos sabores de Blue, Musk busca que Twitter sea rentable, ya que la empresa se enfrenta a un pago de intereses estimado de mil millones de dólares al año sobre una deuda de 13 mil millones de dólares.

JM