La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos (EU) impactará positivamente a México tanto en exportaciones como en captación de Inversión Extranjera Directa (IED), asegura Ernesto Sánchez Proal, el nuevo presidente de la American Chamber (AmCham) México, Capítulo Guadalajara.

El exsecretario de Desarrollo Económico considera que ante la imposición de aranceles a los productos provenientes de China, se abre una ventana de oportunidades para las empresas mexicanas para que puedan ser proveedoras de la Unión Americana.

- ¿Cuáles son las expectativas de las empresas americanas establecidas en Jalisco respecto a la próxima administración de Donald Trump?

- De lo que hemos hablado con las empresas, las expectativas son positivas. El tema de los aranceles que ha planteado el presidente Donald Trump lo vemos inicialmente como un instrumento de presión para que México se mueva a tener acciones más efectivas contra estos problemas que son las drogas, el fentanilo y la migración.

- ¿Qué impacto podría tener en las empresas la aplicación de aranceles?

- El escenario factible es que los aranceles que se impongan a China, hay una probabilidad más alta de que se impongan nuevos aranceles o se incrementen los que ya se tienen presentes y eso está generando un movimiento de proyectos de Asia para México. Se ve también alguna posibilidad de que, como parte de estos acuerdos comerciales, México tenga que implementar un programa de sustitución de importaciones de China, sobre todo de componentes chinos que van integrados en productos que van a Estados Unidos.

- ¿Cuál es el escenario que ve para las empresas mexicanas?

- El escenario podría ser más positivo que negativo y a eso le están apostando las empresas americanas establecidas en México. Revisamos un análisis que realizó nuestra área de Inteligencia Económica y precisamente apunta hacia eso, hay un escenario medio donde también se establecen aranceles a varios países del mundo y ahí estaremos en igualdad de circunstancias.

- ¿Cuál considera que podría ser el impacto más negativo y qué sectores se verían más afectados?

- Inicialmente, un sector que podría verse en riesgo sería el sector automotriz, sin embargo, también veo que es el sector que tiene más oportunidad, porque las autopartes integran muchos componentes de China, y yo veo una oportunidad interesante para las empresas mexicanas medianas y pequeñas.

- ¿Cree que esto podría impactar en el flujo de las exportaciones de México a Estados Unidos?

- No lo creo, más bien habría un impacto y un ajuste en los costos de las empresas. No veo un impacto en las ventas, creo que más bien en los estados de resultados, inclusive yo veo un incremento en las exportaciones porque lo que ya no se podrá comprar de China en Estados Unidos se tendrá que comprar en la región.

- ¿Cómo se puede competir contra China?

- La única manera es con un bloque comercial, las cadenas de suministro están repartidas en Norteamérica y no hay manera de que un solo país se enfrente a una potencia que tienen superdesarrolladas sus cadenas productivas como China. En Norteamérica tenemos que tener una cadena productiva similar.

- ¿Cuál será el papel de la cámara para lograr que las micro y pequeñas empresas se suban a la proveeduría?

- Tenemos una unidad de comercio e inversión y tenemos excelentes contactos con organismos empresariales en Estados Unidos. Eso tiene un gran potencial para conectar a las empresas en occidente que quieran hacer estas exportaciones o quieran recibir coinversiones de Estados Unidos.

- ¿Cree que habrá presión para dejar de comprar productos de China?

- La presión de dejar de comprar en China va a ser muy grande y también de comercio, porque las cosas chinas se van a volver muy costosas por los aranceles, entonces van a crear oportunidades para empresas mexicanas.

- ¿En Inversión Extranjera Directa sí habrá incremento?

Yo espero que haya un incremento de inversión de Estados Unidos a México, la inversión de China en México no es muy grande, Estados Unidos está en el primer lugar y creo que se va a consolidar y se va a incrementar.

- ¿Serían inversiones nuevas o reinversiones de las empresas ya instaladas?

- Ambas, pero yo creo que será más inversiones nuevas en empresas mexicanas, vamos a ver una ola interesante de coinversión de empresas establecidas en México del sector de componentes para la industria automotriz, tanto las que fabrican para México como para Estados Unidos.

- ¿Cuál debe ser el papel de los Gobiernos estatal y federal?

- Hay que trabajar en conjunto para apoyar el desarrollo de las habilidades de las pymes, la certificación en estándares de calidad que no son fáciles y la implementación de mejores prácticas de comercio.

- ¿Cómo ve la apuesta del Gobierno del Estado al tema de semiconductores, a la fabricación de chips en Jalisco?

El tema de fabricación de chips no lo veo muy factible ni en Jalisco ni en México, es una inversión altamente intensiva en capital que requiere talento especializado. Lo que sí veo son industrias relacionadas como empaquetado de los chips o integración de tarjetas como lo que está haciendo Foxconn para Nvidia.