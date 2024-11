Trudeau no descarta sacar a Canadá del T-MEC

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no descartó ayer la idea de negociar por fuera un acuerdo comercial con Estados Unidos que excluya a México.

“Hay preocupaciones reales y genuinas sobre las inversiones chinas en México”, declaró. “Estamos dejando la puerta abierta porque mi trabajo es y siempre será defender a los trabajadores canadienses, defender la economía canadiense y defender los intereses canadienses”.

Esto contradice lo expresado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que su homólogo canadiense “no está de acuerdo” en expulsar al país del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como pretenden los líderes de las 13 provincias canadienses.

“El primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado, me lo comentó muy claramente (en el G20) y acordamos seguir dialogando, ellos tienen sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de la campaña electoral, pero Trudeau no está de acuerdo”, dijo.

Canadá está acusando a México de ser entrada de importaciones de China en Norteamérica.