Usar cada vez más los servicios que ofrece la banca digital ha facilitado en mucho la vida de las personas, pero también tiene su lado oscuro: se han multiplicado las formas de fraudes que buscan despojar de sus recursos a los clientes. Pero ¿Sabes cómo identificar un posible fraude?

Existe un verdadero reto en materia de ciberseguridad, según especialistas, porque aún es fácil el robo de identidad y de otros datos vulnerables que pueden menoscabar las cuentas bancarias de los usuarios.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en los últimos dos años los fraudes a través de las aplicaciones bancarias han aumentado en 52 por ciento, siendo las principales causas de reclamación los consumos no reconocidos, movimientos o transferencias electrónicas no realizados y cargos no identificados en la cuenta del titular.

Por tal motivo, la misma Condusef emite una serie de recomendaciones para evitar los fraudes e identificarlos.

¿Qué es el "phishing" y cómo identificarlo?

También conocido como suplantación de identidad, en este tipo de fraude el objetivo es que al hacerse pasar por una Institución Financiera, con un mensaje indicándote un error en tu cuenta bancaria, y al ingresar tus datos, obtienen tu información confidencia como: números de tus tarjetas de crédito, claves, datos de cuentas bancarias, contraseñas, etc.

¡Cuidado! Si caes en la trampa, con tus datos pueden hacer compras o solicitar créditos a tu nombre, realizar transferencias y hasta vaciar tus cuentas.

Recuerda que las personas que realizan este tipo de fraudes son hábiles y te engañan con tácticas alarmistas o solicitudes urgentes para preocuparte y evitar que pienses bien la situación.

También existe el phishing telefónico (vishing), en donde los delincuentes simulan ser empleados de alguna institución y generalmente te convencen al decirte que tus cuentas están registrando cargos irregulares o que requieren alguna información, evita proporcionarles tus datos y llama directamente a la institución financiera para corroborar la información.

Llega en correos masivos Utilizan la imagen oficial de alguna institución financiera Te dicen que hay algo mal con tu cuenta y que requieres actualizar tu información Hay una liga que te dirige al sitio falso Te solicitan tus datos personales y financieos A veces llegan a pedirte los dígitos de tu token

¿Cómo evitarlo?

Nunca entregues tus datos por correo electrónico

Las empresas y bancos NUNCA te van a solicitar tus datos financieros o números de tarjetas de crédito por teléfono o internet, cuando no seas tú quien inicie una operación

Si aún te queda duda del correo, llama o asiste a tu banco y verifica los hechos

