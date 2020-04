Trabajadoras del hogar padecen más abusos en tiempos de COVID-19

En plena crisis sanitaria por el coronavirus, en México las trabajadoras del hogar siguen padeciendo injusticias en sus trabajos pues muchas fueron despedidas sin indemnizaciones, a otras las "descansaron" sin pago y unas más siguen laborando, pero sin medidas sanitarias para evitar riesgos.

Tan solo el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) reportó más de 50 quejas de trabajadoras que se quedaron sin trabajo desde que entró la Fase 2 de la contingencia sanitaria.

Los patrones les indicaron que debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 prescindirían de sus servicios o no podrían cubrir sus salarios íntegros, lamentó Norma Palacio, secretaria colegiada del SINACTRAHO, que agrupa a mil 600 afiliados a nivel nacional.

A pesar del riesgo para la salud que representa el coronavirus, la principal preocupación de las empleadas domésticas es quedarse sin "chamba".

De acuerdo con la comunidad virtual "Mi Trabajo Cuenta", conformada por empleadas del hogar para recibir apoyo a través de la plataforma digital, en estos tiempos la angustia es de tipo económica.

"A mí no me preocupa el virus, me preocupa más morirme de hambre", afirma un testimonio anónimo del portal. "Ya me descansaron de un trabajo y ni un peso extra me dieron, me dijo que si para dentro de seis semanas estoy disponible ella me llama", se lee en otro mensaje.

Algunas empleadas están conscientes del riesgo que conlleva usar el transporte público en tiempos de pandemia. "Nos gustaría que los empleadores nos dieran también la oportunidad de quedarnos en casa para no exponernos", menciona el mensaje de una empleada.

Andrea Santiago Páramo, coordinadora de la causa Trabajo en el Hogar en Nosotrxs, expuso que existen otras trabajadoras que siguen laborando, pero los empleadores no les dan medidas de protección para evitar contagios, como dotarlas de guantes, gel antibacterial o cubrebocas.

"Siguen siendo uno de los grupos de la población más afectado, sobre todo porque la mayoría de ellas no cuenta con seguridad social". En caso de que adquieran el virus, no podrán acceder a los servicios de salud, señaló.

El SINACTRAHO exhortó a las trabajadoras a que pidan a sus empleadores su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la que tienen derecho, de acuerdo con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Senado mexicano en 2019, el cual establece que el Estado debe garantizar la protección de las personas que se dediquen al trabajo remunerado en los hogares.

De hecho, el IMSS mantendrá abierto el registro de las personas trabajadoras del hogar durante la contingencia. Las cuotas obrero patronales podrán pagarse en línea en imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar.