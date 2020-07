Toyota apunta a crear una versión más picante del Supra y lo haría con ayuda alemana

La relación entre Toyota y BMW es inmejorable, tanto que ya conocemos algunos frutos de su trabajo en conjunto. Tal vez el más conocido es el Supra, mejor conocido como Z4 bajo el sello alemán. Esta vez habría planes para dicho modelo, pero con una puesta a punto hecha por la división deportiva nipona a un motor alemán.

Para ser más específicos, se trataría de un Supra GRMN, lo que significaría la intervención de Gazoo Rancing en la puesta a punto del motor, el cual sería de extracción germana, pues sería el mismo de los nuevos M3 y M4.

Se trata de un seis cilindros en línea que tendría un giro de tuerca extra y, aunque no hay una cifra oficial dentro de este rumor, fuentes dicen que el caballaje iría entre los 500 y 510 equinos de pura potencia.

El resto del conjunto mecánico utilizaría una caja automática de doble embrague y siete velocidades, además de tracción en el eje posterior. Si el conjunto te suena familiar, es porque estos elementos son visibles en el M2 Competition, perteneciente al catálogo de BMW.

Los rumores vienen de diversas fuentes y en todas se coincide con que la probable fecha de llegada estaría estipulada para algún momento del 2023. Por el momento y contrario a las tendencias actuales, no se habla de electrificación o un sistema híbrido para este desarrollo.

De hecho, Supra como producto no contaría con variantes con algún tipo de hibridación, al menos no en el futuro inmediato, pero es algo que no se puede descartar más adelante, pues en su corto tiempo de vida el modelo ha mostrado un alto nivel de actualización constante.