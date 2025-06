No es de extrañar que el mercado de la telefonía celular sea tan diverso como sus usuarios en el país. Bien sea que quieras muchos gigas, minutos ilimitados, redes sociales, o el plan más “bara, bara”. Recuerda que, en este bendito mundo capitalista, hay una compañía ansiosa de vender productos para cada presupuesto y necesidad, porque, que nadie se quede sin comprar, ¿cierto?

Ahora. No, no somos tan anarquistas como para armar una revolución en este instante —todavía no—, somos simples asalariados que buscan estirar el billete todo lo que se pueda. Por lo tanto, para tratar de hacer rendir la economía y, para tampoco endeudarse, aquí te presentamos algunos planes de las principales compañías de telefonía celular en México para que las compares y no andes gastando tu dinero.

Movistar

Planes GigaMove

Promoción: 50% de descuento durante los dos primeros meses, válida del 2 de junio al 31 de julio de 2025, comprando en línea/App.

GigaMove 12 GB: por 144 pesos al mes (descuento), luego vuelve a 289 pesos.

GigaMove 8 GB: por 129 pesos al mes con la misma dinámica.

Planes IlimiDatos

Pospago ilimitado con 50% de renta por 265 pesos al mes, vigente del 2 de junio al 31 de julio.

Como beneficio adicional podrás obtener YouTube ilimitado por 12 meses en planes de 12, 16 o 22 GB, con contratación en centros físicos o telemarketing

AT&T

AT&T Simple / Simple Plus

Incluyen triple de GB, redes sociales ilimitadas y opción a meses sin intereses, disponibles desde la tienda online y App.

AT&T Premium

Planes desde Azul 1 a Diamante/Titanio, de 319 a mil 499 pesos al mes, con entre 5 GB y 50 GB, redes sociales ilimitadas y minutos/SMS ilimitados a México, EU y Canadá.

AT&T Por Semana

Prepago semanal: por 45 pesos ofrece 1 GB, redes sociales ilimitadas y llamadas/SMS ilimitados, vigente hasta el 30 de junio.

Promociones con equipo

Descuentos en smartphones como iPhone 13, 15 y 16, con mensualidades de 750 a mil 650 pesos, vigentes del 1 al 30 de junio

Unefon

Unefon Ilimitado 2.0 (prepago)

Recargas de 100 a 200 pesos reactivan el plan por 30 días y dan 5–10 días extra de beneficios (datos, llamadas y SMS ilimitados), válido todo junio.

Promoción día de recarga “Día de la suerte”: recarga mayores a 100 pesos y obtén 5 días adicionales.

Club Unefon

Por recarga de 30 pesos, obtienes 3 días de ilimitado total y luego 27 días de WhatsApp y llamadas ilimitadas.

Ofertas con equipo: Moto G20 en Walmart/Aurrerá con PayJoy + Unefon Ilimitado y beneficios.

Telcel

Planes Telcel Libre (pospago sin compromiso)

Gigas, llamadas, SMS ilimitados en México, EU y Canadá, además de redes sociales ilimitadas y cashback de hasta 42 % a la renta mensual

Lib 1: 4 GB + 5 % cashback por 249 pesos al mes.

Lib 5: 20 GB + 15 % cashback por 599 pesos al mes.

Libre VIP: 40 GB + 42 % cashback por mil 499 pesos al mes.

Promoción hasta el 30 de junio: 50 % más gigas durante 24 meses al contratar o renovar un plan Telcel Libre, Libre VIP o Internet Libre.

Paquetes Amigo Sin Límite (prepago)

Paquetes desde SL10 a SL500, que ofrecen datos, minutos y SMS ilimitados por tiempos, desde horas hasta días; incluyen redes sociales.

El paquete destacado es 25 pesos por 4 horas de internet ilimitado (nuevo paquete), activable vía Mi Telcel o SMS “ILIM25”.

Como beneficio adicional, los paquetes mayores (de 270 y 400 pesos) incluyen suscripción a Prime Video Móvil.

¿Cuál me conviene más?

Para empezar, eso lo decidirá tu bolsillo, sin embargo, aquí tienes una pequeña tabla comparativa que podría orientarte:

Operador Modalidad Gigas / Beneficios destacados Telcel Pos y prepago 3–14 GB pospago, planes con equipo, cobertura nacional sólida Movistar Pospago GigaMove con 50 % de descuento, ilimiDatos, YouTube ilimitado AT&T Pos y prepago Triple GB, redes ilimitadas, opciones para pymes Unefon Prepago Datos y redes ilimitadas sin contrato fijo

