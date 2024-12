El Sistema de Administración Tributaria (SAT) es el organismo encargado de la recaudación fiscal en México y, aunque puede parecer extraño, la manera en que guardas tus ahorros podría generar sospechas y potenciales sanciones si no se hace de acuerdo con las normas fiscales.

Una de las prácticas más comunes es ahorrar dinero en el banco, ya que el organismo recibe una notificación cada vez que se realiza un depósito en la cuenta personal de cada individuo.

Si los depósitos superan los 15 mil pesos, el banco tiene la responsabilidad de informar al SAT, quien decidirá si se inicia una investigación sobre el origen del dinero, con el fin de determinar si es la misma persona quien está realizando los ingresos o si son otras personas las que efectúan los depósitos. Por lo tanto, podría parecer que una de las opciones más recomendables sería guardar el dinero bajo el colchón o en otro lugar de la casa.

¿Te puede multar el SAT si guardas tus ahorros debajo del colchón?

Guardar dinero en efectivo, como debajo del colchón, no está prohibido en sí mismo, sin embargo, el SAT podría involucrarse si detecta que esos ahorros no se han reportado adecuadamente o no corresponden con tus ingresos declarados.

Las autoridades fiscales pueden realizar auditorías y revisar el origen de grandes sumas de dinero que no coinciden con lo que ha informado en su declaración de impuestos.

En general, el SAT exige que los contribuyentes reporten todos sus ingresos, sin importar si el dinero se guarda en una cuenta bancaria o de manera física en casa. Si se guarda una cantidad considerable de dinero en efectivo y no se declara, el SAT podría considerarlo una discrepancia fiscal.

En casos extremos, esta discrepancia podría llevar a una multa o incluso a un proceso por evasión fiscal, que podría incluir cargos adicionales o sanciones penales.

¿De cuánto es la multa por evasión fiscal?

Una de las consecuencias a las que se exponen las personas que guardan grandes cantidades de dinero en su hogar es ser acusados de evasión fiscal, ya que al no declarar al SAT los ingresos obtenidos, se incurre en la obligación de pagar impuestos.

Las sanciones por este tipo de acciones pueden ser multas que oscilan entre los 10 mil y los 100 mil pesos mexicanos.

Este delito, al igual que el lavado de dinero, se persigue con la misma severidad, especialmente en casos donde no se puede justificar el origen de los ingresos almacenados en casa.



