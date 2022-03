Tapatíos buscan ahorrar ante el alto costo del gas

Esta será la semana, de lo que va de este año, en la cual el gas costará más caro. A partir de este domingo 13 y hasta el próximo 19 de marzo el cilindro de gas de 30 kilos tendrá un costo de 789 pesos con 30 centavos, 45 pesos más de lo que costaba el sábado. El litro costará 14.21 pesos.

Desde el 1 de enero y hasta esta semana el precio del gas ha incrementado en 23%, entonces el cilindro de 30 kilos tenía un costo de 641 pesos con 40 centavos. El litro pasó de 11.54 a 14.21 pesos, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo al usuario final.

Ante este incremento, los tapatíos han optado por comenzar a generar planes en sus hogares a fin de ahorrar este recurso, que van desde adecuar sus calentadores hasta bañarse con agua fría o a jicarazos.

Un ejemplo de ello es Ángela Ruiz, quien se dijo inconforme por el incremento del precio del gas. “La última vez que compre un cilindro fue el 7 de enero, me costó 613 pesos. La verdad ya está muy caro, cada vez está subiendo más y no sé a qué se deba, esto es una merma porque no ganamos mucho dinero. En mi casa trataré de hacer comidas en las que se gaste menos gas, y voy a ponerme a calentar con una resistencia el agua para bañarnos, porque la verdad sí está muy caro”, dijo.

Annie Toledo por su parte vio favorable que ya vaya a entrar “el tiempo de calor”, pues esto hace que, en su casa, ya no tenga que prenderse el bóiler para calentar el agua con la cual se bañan, con lo cual esperan que pueda rendirles más el gas, y de la misma forma también comenzarán a hacerlo los hijos de Guadalupe Guzmán. “El tanque en la casa lo llenamos con mil pesos y nos dura como un mes, pero últimamente nos está durando menos, como tres semanas. Mis hijos ya empezaron a bañarse con agua fría como le hacen en tiempo de calor para ahorrar, a ver si ya nos dura otra vez el mes, si no, dicen que van a revisar cuánto sale poner un calentador solar, pero apenas vamos a ver”, contó la mujer.

En casa de Rogelio se ponía 300 pesos de gas al mes, pero ahora el gasto subió más del doble, teniendo que pagar entre 700 y mil pesos cada 30 días. “Sí subió mucho y ahora tenemos que ajustar los gastos porque sí representa adquirir menos de la canasta básica. En la casa yo pienso modificar mi boiler por uno más chico, y a lo mejor algunas otras modificaciones para ahorrar", dijo el joven.

Paula Pacheco y Nikki Vadillo se adelantaron, y desde hace un tiempo ambas cocinan en sus hogares con instrumentos eléctricos para ya no usar gas. “Tengo fácil un año sin poder comprar gas y con esto del aumento yo creo que así voy a seguir. El año pasado me compré una plancha y una parrilla eléctricas para cocinar, y para bañarnos pues agüita fría, y si hace mucho frío calentamos con una resistencia y a jicarazos, porque no hay que centrarse en el problema, sino buscar la mejor solución”, dijo Nikki tratando de ser positiva.

También Jonathan Cabrera ha analizado la opción de comprar una parrilla eléctrica, pues dijo, el aumento ha sido muy alto: si bien hace dos años pagaba al mes alrededor de 560 pesos al mes por llenar su tanque, la última carga de este año la pagó en 850, lo cual dijo, fue un golpe fuerte para los bolsillos de su hogar.

“Aquí en mi casa somos tres, no gastamos mucho gas. La última vez que compré un cilindro fue el 20 de diciembre, pagué 625 pesos. Ya vi que en estos días voy a tener que comprar porque el cilindro ya se siente vacío, pero siento que sí va a ser mucho el pagar ahora casi 800 pesos. Yo creo que lo que voy a hacer es cocinar todo en una sola cocinada para la semana y calentar en el microondas para ahorrar en gas, a ver si no nos sale peor luego con la luz”, dijo por su parte Ana Luisa Gutiérrez.

MQ