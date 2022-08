T-MEC: Promete Marcelo Ebrard no poner en riesgo el tratado con Estados Unidos y Canadá

El canciller de México, Marcelo Ebrard, prometió esta tarde a los industriales de Jalisco que no se pondrá en ningún momento en riesgo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Durante su discurso realizado en el marco de la entrega de la Medalla al Mérito Industrial, Marcelo Ebrard dijo que la relación con Estados Unidos y Canadá continuará.

“No tendría sentido económico y sería ir contra lo que nos conviene y lo que hemos logrado”, afirmó.

Aclaró que en los próximos días se realizarán varias mesas de negociación donde se abordarán los intereses de los tres países.

“El que haya un diálogo previo a un panel es para que no lleguemos a un panel, el incentivo es que las negociaciones se lleguen antes de que tengamos un panel”, comentó.

Comentó que históricamente Estados Unidos no había aceptado los paneles, los cuales surgieron en la Organización Mundial del Comercio para dirimir diferencias comerciales entre los países.

Agregó que antes de las negociaciones se realizarán consultas a los diferentes sectores industriales para poner sobre la mesa las reglas de origen de la industria automotriz.

“Que lleguemos en un diálogo, un acuerdo y no tengamos un panel, ahora si lo tendríamos de la de cualquier manera México no se plantearía salir de tratados por favor quítenselo de la mente porque eso no existe”, añadió.

El próximo 12 de septiembre se realizará el Diálogo Económico de Alto Nivel entre los tres países luego de que se hubiera suspendido.

Detalló que en esta reunión se definirán los sectores prioritarios para desarrollar la región de América del Norte.

Añadió que ya hay una serie de propuestas que México puso sobre la mesa y pidió a los industriales de Jalisco presentar sus inquietudes para también ponerlas sobre la mesa.

