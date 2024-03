En 2013, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señaló que atendió más de 25 mil quejas en materia de seguros solo en los primeros 10 meses de ese año, y tras presentar las estadísticas, enlistó una serie de datos que debes saber antes de contratar un seguro para tu auto.

La Condusef indicó que las causas más recurrentes de los usuarios al momento de presentar una queja, tenían que ver con la falta de claridad al leer los contratos, o de información suficiente sobre el producto por el que se firmaba.

Por eso, desde entonces, invitan a todos los consumidores a que antes de contratar cualquier tipo de seguro, el que sea, se tomen en cuenta aspectos como:

Conocer el tipo de cobertura

Saber qué riesgos son exactamente los que cubre la compañía aseguradora. No te pueden obligar a contratar un producto que no deseas o sobre el que no tienes la claridad suficiente.

Preguntar el costo real del seguro

Las aseguradoras suelen hacer cargos fraccionados, y que al final del año, son carísimos a la hora de pagarlos. Por eso, es bueno saber el precio real final para comparar y decidir qué seguro contratar.

Exigir la documentación contractual

Existen prácticas por parte de algunas aseguradoras que no entregan todos los documentos cuando contratan, y por eso, los consumidores deben exigir que se les entregue, ya que así conocen la información completa del seguro que contrataron

Verificar el contrato

Siempre debes asegurarte de que el contrato que firmaste contenga todos los beneficios que se te ofrecieron y por los que pagaste, pues, de lo contrario, no podrás reclamar.

Conocer la vigencia del seguro

Siempre se debe tener en cuenta el tiempo que tendrás para utilizar tu seguro.

Tener a la mano los requisitos para cualquier reclamo

Conoce las páginas de Internet, correos y teléfonos donde se atenderán tus quejas, reclamos, o cualquier otro tipo de información.

Considerar el tiempo que tienes para cancelarlo

Siempre revisa el periodo que tienes para cancelar el seguro y que no se hagan cargos a tus tarjetas.

Contar con un seguro de auto es importante, pues es un convenio entre el conductor y la compañía que cubrirá los riesgos generados por conducir un auto, o de tener cualquier percance. Sin embargo, no olvides que siempre debes conocer información antes de contratar uno y evitar otras complicaciones a la hora de utilizarlo.

*Con información de la Condusef

