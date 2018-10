Sector alimenticio ve beneficios en nuevo tratado comercial

La firma del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), traerá beneficios a la industria alimenticia de Jalisco debido a que se mantienen las mismas condiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en temas como los aranceles.

“Es benéfico que las empresas no vayan a tener una carga impositiva mayor de la que se venía diciendo”, señaló Rubén Masayi González Uyeda, presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ). “Tampoco habrá estacionalidad (cerrar las fronteras en algunos meses del año) eso queda fuera y es muy bueno para nosotros”.

El empresario aseguró que los mecanismos de controversia, en caso de conflictos comerciales entre los tres países de América del Norte, siguen siendo los mismos, lo que beneficiará a la industria.

“Nos dará certidumbre de que son caminos ya transitados, que ya hemos tenido esas controversias, y se han arreglado en instancias judiciales y otras instancias de cada país”, indicó.

No obstante, el titular de la CIAJ no observa un cambio radical en la actitud de Estados Unidos de impedir el ingreso de alimentos mexicanos mediante barreras no arancelarias, por ejemplo, señalando que los productos no cumplen con las especificaciones de las autoridades sanitarias del vecino del Norte.

Pese a ello, González Uyeda se dice preparado para seguir comprobando el cumplimiento de las leyes sanitarias estadounidenses, sobre todo a través de la certificación mediante el Laboratorio de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco.

Además, el nuevo acuerdo trilateral permitirá impulsar a los productos con Denominación de Origen en Jalisco como el Tequila y el chile Yahualica. “Se van a respetar los temas de Denominación de Origen. Esto nos da oportunidad de crecer en estos productos de Denominación, que tenemos pocos”.

Certidumbre a exportadores

El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá viene a dar certidumbre a los exportadores, a los consumidores y a los inversionistas, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia de política económica, dijo que este nuevo acuerdo da certidumbre a los exportadores mexicanos de que cuentan con un mercado donde pueden colocar sus productos, y a los consumidores de que tienen acceso a más bienes a un menor precio, y a los inversionistas de que hay condiciones para incrementar los flujos de inversión que son fundamentales para el crecimiento y la generación de empleos.

“Estaremos entregando una economía que brinda mayores espacios para la inversión, alcanzando casi 200 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en los últimos seis años, cifra sin precedentes que cubre por completo la cuenta corriente”, subrayó.

González Anaya agregó que también hay que reconocer que la administración que tomará los rumbos del país a partir del próximo 1 de diciembre heredará una economía resiliente y en crecimiento, que ha reaccionado de forma correcta ante los choques que han llegado del exterior y que tiene su estabilidad bien cimentada en finanzas públicas sanas.

“Nuestras condiciones macroeconómicas dan certidumbre dentro y fuera del país de que en México se salvaguardan los ahorros y se ofrecen los espacios para la inversión”, sostuvo.