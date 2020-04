Se paraliza el sector del calzado a falta de ventas y apoyo

Siete de cada 10 empresas del sector del calzado registran en su mayoría caída de ventas de entre 80% y 100%, una situación de la que esperan salir con el apoyo del gobierno de Guanajuato, ya que hay una falta de comunicación y de apoyos del gobierno federal.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical), Luis Gerardo González, dijo que la producción disminuyó en el 64.2% de las empresas entre el 91% y 100%, es decir prácticamente están paradas, y solamente un pequeño porcentaje logró reconvertirse y ahora hacen material para uso médico, como cofias, batas, etcétera.

El 10% de los representantes de las empresas que participaron en la encuesta dijeron que recortaron su planta laboral, es decir liquidaron entre el 90% al 100% de sus trabajadores, dijo el también presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

En videoconferencia, González expuso que hay muchas empresas que pararon sin que el gobierno federal les apoye para que salgan; añadió que esperan que el gobierno de Guanajuato les canalice 500 millones de pesos para las micro y pequeñas empresas del calzado, lo que les daría un respiro.

En su momento, el presidente ejecutivo de la CICEG, Alejandro Gómez Tamez, afirmó: "No ha habido comunicación del gobierno federal, no se ha acercado la Secretaría de Economía ni por teléfono ni por correo. De apoyos federales no tengo conocimiento de ningún empresario que los esté utilizando"

Gómez Tamez afirmó que hay aproximadamente 850 socios en la Cámara y de esos participó cerca del 10% en la encuesta, 81 empresas, las cuales aseguraron que en un dan empleo a 27 mil 164 personas y si un 10% recortó hasta al 100% de sus trabajadores, "entonces esto pudiera implicar que se recortó, de acuerdo a esta encuesta, a 2 mil puestos de trabajo".

Agregó que a unos días de concretarse la cuarta semana de cierre de empresas por las medidas de cuarentena por el COVID-19 hay muchas que no podrán pagar la nómina.

"Hay empresas que la semana que entra no tendrán para pagar la nómina, entre más chiquito seas es más factible que vivas al día y se te acaben los medios para mantener tu plantilla", añadió.

Por eso se esperan los 500 millones de pesos que prometió el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, porque ello alcanzaría para que varias empresas puedan pagar tres quincenas más a sus empleados.

NR