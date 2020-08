Se desploma la venta en papelerías del Centro de Guadalajara

El regreso a clases de manera virtual a partir del próximo 24 de agosto provocó un desplome en las ventas en las papelerías del Centro Histórico de Guadalajara en más de un 80 por ciento.

“Nos ha afectado mucho porque se bajó la venta, las pocas ventas que tenemos son de colegios, es lo que nos ha beneficiado poquito porque sí han pedido material y útiles a diferencia de las escuelas de gobierno”, explicó Beatriz Adriana, empleada de la papelería Azpeitia de la calle de Morelos.

A diferencia de otros años, cuando las papelerías ubicadas en las calles de Juan Manuel, Independencia, Contreras Medellín y Morelos lucían abarrotadas, ahora estos negocios se aprecian semivacíos.

“No es como otros años, casi no hay gente, la que hay se está llevando lo esencial, lo indispensable, no están llevando mochilas, colores, carpetas. Novedades no se están vendiendo, se están limitando, aparte como el gobierno también estuvo regalando útiles escolares, por eso”, explicó Mayra Charina, empleada de Moy Papelerías.

EL INFORMADOR/F. Atilano

Ya sea para escuelas de gobierno o colegios particulares, los clientes están comprando lo más indispensable.

“Está muy tranquilo, las ventas sí se bajaron aquí hasta más de un 95 por ciento, la gente nada más se lleva tres o cuatro cuadernos y están reciclando lo que les quedó, otros porque no les han pasado la lista, como todo va ser por línea”, declaró Rosa María, de la papelería ARRPEK.

Las empresas mayoristas, que surten a las papelerías de colonias, también reflejan el desplome en sus ventas de más de un 80 por ciento.

“Nosotros alimentamos a las papelerías de las colonias y no están comprando casi nada. Algunos clientes se han visto en la necesidad de cerrar porque atienden al consumidor final pero no están vendiendo” añadió Héctor Eduardo Pérez Santoyo, de la papelería Bety ubicada en Independencia.

EL INFORMADOR/F. Atilano

Las amas de casa explicaron que comprarán lo más indispensable de la lista de útiles escolares que en algunos casos ya les fueron entregadas.

“Ya me dieron la lista y también me pidieron que pagara para poderlos escribir, les voy a comprar todo lo que puedo en el gobierno nos dan unas cosas, pero luego te falta”, agregó Paulina Coronado.

JM