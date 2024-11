Salud Digna: ¿Cuánto ganan sus empleados en 2024?

En México, al segundo trimestre del 2024, existen cerca de 444 mil personas que ejercen como médicos, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Por su parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi indica que, al segundo trimestre de 2021, México contaba con 305 mil 418 personas ocupadas como médicos, de las cuales 54% eran hombres y 46% mujeres.

El Gobierno de México especifica que, de cada 100 médicos, 67 son generales y 33 especialistas. Ante la falta de oportunidades, muchos médicos laboran en la informalidad, en concreto el 19.2% del país, siendo las entidades con mayor informalidad laboral Sinaloa, Tlaxcala, y Michoacán.

Año con año, cerca de 17 mil 500 alumnos mexicanos egresan de las carreras de médico cirujano, y 9 mil 300 de especialización. Pero, ¿cuánto gana un médico, cuál es la oferta laboral que les ofrece el mercado?

Actualmente en México, una de las empresas que más se han popularizado es la de Salud Digna, que ofrece servicios de laboratorio, ultrasonidos, lentes, nutrición, mastrografía, entre muchos otros, y que es utilizada por miles de mexicanos por ser una opción económica de servicios de salud privada, que suele ser tan costosa y poco accesible, y como una alternativa viable a la saturada seguridad social que ofrece, por ejemplo, el IMSS.

Debido a la alta demanda de pacientes, Salud Digna se ha convertido, también, en un lugar de trabajo para miles de profesionistas y personal de salud en México. ¿Cuánto es el salario que ofrece esta empresa? ¿Cuánto ganan sus trabajadores este 2024?

Estos son los salarios aproximados de Salud Digna este 2024:

De acuerdo con la plataforma Indeed, una herramienta digital que busca empleos en línea y que ofrece información sobre las empresas disponibles en el mercado laboral, este sería el salario promedio mensual de los trabajadores de Salud Digna:

Médico general: $13 mil 376 pesos

Asistente médico: $8964 pesos

Nutriólogo: $8812 pesos

Líder de óptica: $11 mil 072 pesos

Flebotomista: $8864 pesos

Ultrasonografista: $25 mil 721 pesos

Técnico radiólogo: $12 mil 400

Auxiliar toma de muestra: $8532 pesos

Soporte técnico: $10 mil 179 pesos

Operario de limpieza: $7926 pesos

Ejecutivo de atención a clientes:$8215 pesos

Servicio al cliente: $5945 pesos

Es importante recalcar que esta información no es tomada directamente de Salud Digna, sino de una página externa a la empresa de salud, por lo que los salarios podrían no ser los mismos a los que indica Indeed, y que la información provista por la plataforma de búsqueda de empleo es meramente orientativa.

Según Indeed, el sueldo mensual promedio en Salud Digna va desde los $5,949 mensuales como Servicio al cliente a los $14,753 mensuales como Desarrollador/a de software. La información salarial proviene de 2 mil 188 fuentes obtenidas directamente de las empresas, usuarios y empleos en los últimos 36 meses.

"Los datos de sueldos son figuras aproximadas basadas en aportaciones de terceras personas a Indeed. Estos datos se ofrecen a los usuarios de Indeed para poder realizar comparaciones de forma aproximada. El salario mínimo puede variar por región y recomendamos contactar directamente con la empresa para obtener datos salariales exactos", asegura la página, la cual puedes consultar aquí.

Con información de Gobierno de México, Inegi, e Indeed

FS